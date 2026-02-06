Libia Dennise García presenta la Feria de las Fresas 2026: una celebración pensada para la gente.

La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó la Feria de las Fresas 2026, una de las celebraciones más queridas por las familias del estado, que este año se fortalece como un espacio de convivencia, identidad y desarrollo para Irapuato y toda la región.

En un ambiente festivo y cercano con las familias irapuatenses, la Gobernadora anunció que el día de la inauguración será de entrada totalmente gratuita, jornada que se ha denominado “El Día de la Gente”, para que todas y todos puedan disfrutar de esta gran fiesta.

“La Feria de las Fresas es un símbolo vivo de nuestra identidad, un espacio para convivir en familia, para reencontrarnos y para sentir orgullo de lo que somos como guanajuatenses”, expresó.

La feria se realizará del 13 al 29 de marzo en el Inforum Irapuato, durante 17 días en los que este recinto se convertirá en el corazón de la convivencia familiar, con espectáculos, cultura, tradiciones y oportunidades para el comercio local.

La Gobernadora destacó que esta edición está diseñada como una feria incluyente, accesible y cercana, donde todas las familias encuentren espacios para disfrutar, convivir y consumir lo hecho en Guanajuato.

Para hacerla posible, el Gobierno de la Gente y el Gobierno Municipal de Irapuato realizan una inversión conjunta de 81 millones de pesos, de los cuales 65 millones son aportados por el Estado y 16 millones por el Municipio, recursos destinados a brindar una celebración digna, segura y de calidad.

“Esta inversión está pensada en las familias, en la convivencia y en el impulso a la economía local. Queremos que esta feria genere oportunidades reales para nuestra gente”, señaló la Mandataria Estatal.

Por su parte la Presidenta Municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, señaló que la Feria de las Fresas es una celebración que se construye desde y para la gente, un espacio de paz, convivencia y orgullo que fortalece el tejido social y la identidad irapuatense.

Reconoció el respaldo del Gobierno del Estado para hacer posible esta edición y destacó que esta fiesta representa un punto de encuentro donde familias de colonias y comunidades pueden convivir, disfrutar y reencontrarse en un ambiente seguro, accesible e incluyente.

“La feria es mucho más que entretenimiento: es una oportunidad para construir comunidad, impulsar a nuestros emprendedores y reafirmar el orgullo de ser de Irapuato”, expresó la Presidentade Irapuato.

Se espera la asistencia de más de 500 mil personas y la generación de una derrama económica superior a 190 millones de pesos, lo que fortalecerá al comercio, al turismo y a las familias de la región.

El Teatro del Pueblo ahora es el Foro de la Gente

El ahora Foro de la Gente reunirá a artistas de talla nacional e internacional con conciertos gratuitos para que todas y todos disfruten de esta gran fiesta. En esta edición se elimina la Línea Cero, el espacio en primera fila será asignado para personas con discapacidad.

El programa musical contempla presentaciones de Grupo Liberación el 13 de marzo, Picus el 14, Marshmello el 15, Enanitos Verdes el 16, Camila el 19, La Arrolladora el 20, OneRepublic el 21, Grupo Frontera el 22, Mi Banda el Mexicano el 26, el tradicional Duelo de acordeones con Los Cardenales e Invasores de Nuevo León el 27, Ozuna el 28 y Los Tigres del Norte el 29 de marzo.

La programación incluirá artistas nacionales e internacionales durante tres fines de semana, pensada para todos los gustos que permitirá a las familias vivir espectáculos de primer nivel en un espacio accesible.

En la Feria de las Fresas 2026 podrán disfrutar de los juegos mecánicos, un espectáculo familiar sobre hielo, el tradicional palenque y pabellones como Marca Guanajuato, donde más de 200 artesanas y artesanos ofrecerán productos hechos con talento guanajuatense.

