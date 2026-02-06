Sinaloa se consolida como referente nacional en trasplantes de órganos y cirugías de alta especialidad

El Centro Estatal de Trasplantes de Sinaloa regula y garantiza la excelencia en procedimientos de alta especialidad médica.

Sinaloa fortalece su sistema de trasplantes con el objetivo de consolidarse como un referente a nivel nacional, gracias a la creación del Centro Estatal de Trasplantes, instancia que permite una adecuada regulación, una mejor gestión hospitalaria y el cumplimiento de las certificaciones y normativas necesarias para la realización de procedimientos de alta especialidad.

El secretario de Salud, Dr. Cuitláhuac González Galindo, informó que en lo que va del presente año se han realizado cuatro trasplantes de riñón, lo que ha permitido mejorar la vida de estos pacientes, reafirmando el compromiso del sector salud de continuar avanzando en este rubro.

Gracias a la infraestructura aérea estatal, se agiliza el traslado de órganos para salvar vidas en Sinaloa y el resto del país. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Un ejemplo del impacto del sistema estatal de trasplantes ocurrió el pasado 26 de enero, cuando Sinaloa participó en una emergencia nacional al contar con un donador compatible para un trasplante de corazón y otro de hígado, destinados a pacientes en la Ciudad de México.

“El día 26 se nos manda una alerta que se llama Urgencia Nacional de Trasplante por un corazón y un hígado, lo que significa que había una persona en Ciudad de México que requiere un corazón, y coincidentemente aquí en Culiacán estaba un donador de 30 años que estaba donando riñones, córneas, hígado y corazón, entonces ahí empiezas a buscar quién es el candidato, donde está, si es compatible o no es compatible, resulta que es compatible, yo tengo que decirte que Sinaloa va a ser punta de lanza y va a continuar apoyando los programas”, dijo.

Gracias al respaldo del Gobernador del Estado, Dr. Rubén Rocha Moya, se autorizó de manera inmediata la infraestructura aérea necesaria para el traslado de los órganos, lo que permitió salvar vidas. De manera simultánea, en Sinaloa se realizaron trasplantes renales y se conservaron córneas para pacientes locales.

Debido a diversas gestiones, a finales del 2025 se concretaron nuevamente trasplantes renales en el Nuevo Hospital General IMSS Bienestar de Culiacán, cerrando ese año con un total de 40 trasplantes realizados en el estado, la mayoría a cargo del IMSS, pero con el reinicio formal de los programas estatales.

El Centro Estatal de Trasplantes de Sinaloa regula y garantiza la excelencia en procedimientos de alta especialidad médica. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Estos hechos reflejan la voluntad y el compromiso del Gobierno de Sinaloa para continuar impulsando los programas de trasplantes, posicionando a la entidad como un actor clave en la atención médica especializada y en la construcción de un sistema de salud que salva vidas.

am