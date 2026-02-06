Vinculan a proceso a Marilyn ‘N’, la ‘falsa psiquiatra’ de Puebla, por dos nuevos casos

Un año después de que se difundiera el caso de Marilyn “N”, conocida como la “falsa psiquiatra” de Puebla por presuntamente usurpar su profesión, autoridades de este estado informaron que la mujer fue vinculada a proceso por dos nuevos casos de prescripción médica indebida.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que se obtuvo la vinculación a proceso contra Marilyn “N” por el citado delito, en seguimiento a investigaciones por casos ocurridos en marzo de 2019 y agosto de 2024.

Marilyn "N" fue detenida en 2024 después de que se acreditara la falsedad de su cédula profesional. ı Foto: RRSS

La investigación se llevó a cabo mientras Marilyn “N” se encuentra en prisión preventiva por presunta usurpación de profesión, cargo por el que fue detenida en noviembre de 2024.

Según el comunicado de la Fiscalía, las nuevas víctimas presentaron una denuncia formal contra Marilyn “N”, en donde refirieron haber recibido de ella supuestos diagnósticos de trastorno mental, ansiedad y depresión.

Derivado de esta denuncia, y tras recabar las pruebas suficientes, el juez determinó la vinculación a proceso para Marilyn “N”, quien, derivado de esto, continuará en prisión preventiva como medida cautelar.

Logra FGE la vinculación a proceso de Marilyn N. por dos nuevos casos de presunta prescripción indebida de medicamentos al hacerse pasar por psiquiatra.#FiscalíaInforma: https://t.co/Ib2uDhgcYx pic.twitter.com/KKkRMmR8pD — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 6, 2026

El caso de Marilyn “N”, la “falsa psiquiatra” de Puebla, se dio a conocer a finales de 2024 a través de redes sociales, en donde se denunció que la supuesta profesional trabajaba con una identidad falsa, con fotografías editadas en exceso y títulos universitarios fabricados.

En medios digitales se difundieron las ediciones y las mentiras de la supuesta psiquiatra, quien, de acuerdo con su perfil en plataformas médicas, había estudiado en Harvard, en la Universidad de Oslo y había trabajado para el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

Aunque la situación originalmente causó risas entre los internautas, también generó preocupación entre sus antiguos pacientes, quienes descubrieron que habían sido diagnosticados con medicamentos controlados por una persona sin los estudios necesarios para ello.

Lo anterior motivó que Marilyn “N” fuera detenida por autoridades de Puebla en noviembre de 2024, bajo el cargo de usurpación de profesión. Además, fue vinculada a proceso por el delito de amenazas, por hechos ocurridos en 2023, cuando apuntó con un arma de fuego a un vecino, caso que fue revivido tras la exposición pública de su perfil.

A lo largo de su proceso, se han sumado más de 25 testimonios de pacientes que han denunciado efectos secundarios severos en los tratamientos que les recetó Marilyn “N”.

