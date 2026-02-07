Explota pipa con combustible y provoca incendio en Zanatepec

Una fuerte explosión de una pipa cargada con combustible provocó un incendio de gran magnitud la tarde de este 7 de febrero de 2026 en el municipio de Santo Domingo Zanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió dentro de un encierro o patio de resguardo de unidades localizado frente al Hotel San Rafael y a un costado de la carretera Panamericana, una de las principales vías de comunicación en la zona.

🆘 🔥 Incendio consume pipas tipo “full” estacionadas en #Zanatepec; no transportaban combustible y no se reportan víctimas



El incendio registrado esta tarde en Santo Domingo Zanatepec, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, involucró al menos dos unidades tipo “full”… pic.twitter.com/GB6mt12N27 — ‎ ‎יהוהBenditoResplandorיהוה (@NADIASANABIA) February 7, 2026

El estallido inicial generó alarma entre la población debido a la intensidad de la detonación. Tras la explosión, el fuego se propagó rápidamente entre los tanques de combustible almacenados en el sitio, lo que ocasionó una reacción en cadena que alcanzó a otras unidades.

El incendio generó una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia, situación que causó preocupación entre habitantes de Zanatepec y comunidades cercanas, quienes observaron el avance del fuego desde distintos puntos del municipio.

Debido a la presencia de combustible en el lugar, el siniestro adquirió grandes proporciones y al momento del reporte aún no había sido completamente controlado. Se esperaba la coordinación y llegada de cuerpos de emergencia para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otras áreas o instalaciones cercanas.

El hecho ocurrió en un punto cercano a la carretera Panamericana, por lo que la situación fue considerada de riesgo ante la posibilidad de afectaciones mayores si el incendio alcanzaba más unidades o estructuras aledañas.

Hasta ahora las autoridades no han informado las causas que originaron la explosión, por lo que se prevé que, una vez controlado el incendio, se realicen las investigaciones correspondientes para determinar el origen del siniestro.

