Más de 650 ciclistas de México, EU y Canadá participaron en la edición 14 del Gran Fondo Mazatlán

Se llevó a cabo la edición 14 del Gran Fondo Mazatlán.

Con la participación de más de 650 ciclistas nacionales e internacionales, este domingo se llevó a cabo la edición 14 del Gran Fondo Mazatlán.

El banderazo de salida fue encabezado por José Alfonso Reséndiz Memije, director de Industria de Reuniones de Sectur, en representación de la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

La competencia congregó en el puerto a más de mil 600 personas , entre ciclistas y sus acompañantes, proyectando una derrama económica estimada de más de 14 millones de pesos.

En el arranque también estuvieron presentes Mónica Coppel, organizadora del evento y Ezequiel Mora, director del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlan.

La ruta inició en el Faro, siguió hacia Cerritos, El Habal, La Noria, San Marcos, la Presa Picachos, El Recodo, Cofradía, Escamillas, El Vainillo, para finalizar en la Isla de la Piedra.

Fue un recorrido o maratón del ciclismo, donde los participantes fueron cronometrados individualmente con un chip al iniciar y al finalizar la ruta.

Participaron ciclistas de Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Nayarit, Durango, Sinaloa, Estados Unidos y Canadá.

La competencia se llevó a cabo en el marco de la celebración de Febrero, mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

Tras completar las rutas de 75 y 140 kilómetros, los pedalistas se reunieron en la Isla de la Piedra para ser parte de la ceremonia de premiación en la que se repartió una bolsa de 30 mil pesos entre los mejores exponentes sobre dos ruedas, así como de una fiesta familiar como clausura.

cehr