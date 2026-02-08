Suena la alerta sísmica en la CDMX hoy 8 de febrero; se registra temblor de 5.7

La tarde de este 8 de febrero sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México. El Sismológico Nacional informó que el sismo de este domingo fue de una magnitud de 5.7, con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca.
Los capitalinos salieron rápidamente de sus casas, de establecimientos y negocios luego de que escucharon la alerta sísmica.
Este es el tercer sismo del 2026
Este es el tercer sismo que se registra en lo que va del 2026 en la Ciudad de México. El primero fue la mañana de 2 de enero, movimiento se tuvo su epicentro en Guerrero y que despertó a los capitalinos con la alerta sísmica y el movimiento telúrico.
Sin embargo, en Guerrero si hubo daños fuertes y hubo dos personas fallecidas tras el incidente.
El segundo sismo fue en la madrugada del 16 de enero, cuando alrededor la medianoche sonó la alerta sísmica.
El temblor de este 8 de febrero se registró en la Ciudad de México con preliminar de 5.7 grados.
Los usuarios de Internet están impactados, ya que se ha catalogado al mes de septiembre como el mes de los temblores, sin embargo, en lo que va de enero y febrero de 2026 se han registrado más movimientos telúrico.
Los protocolos de emergencia y revisión se activaron, pero hasta el momento no se han dado a conocer daños al respecto.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó en un mensaje en X que tras un recorrido de verificación por el sismo de hoy no se registraron daños por el movimiento telúrico.
“Tras los recorridos de patrullaje en las cinco zonas operativas y los sobrevuelos de supervisión, no se reportan novedades relevantes, daños ni afectaciones hasta este momento“, se lee en el mensaje.