Suena la alerta sísmica en la CDMX hoy 8 de febrero; se registra temblor de 5.7

Evacúan supermercado en el norte de la CDMX por el sismo

La tarde de este 8 de febrero sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México. El Sismológico Nacional informó que el sismo de este domingo fue de una magnitud de 5.7, con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 14 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:11 Lat 15.90 Lon -96.94 Pf 17 km pic.twitter.com/J4zuVJphqi — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 8, 2026

Los capitalinos salieron rápidamente de sus casas, de establecimientos y negocios luego de que escucharon la alerta sísmica.

▶ #Video | El movimiento telúrico sacudió los límites de la urbe capitalina. La alerta sonora advirtió a los habitantes en las zonas periféricas sobre el riesgo inminente #AlertaSismica



📹: @death_valley69 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/uQCYRmXTYu — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 8, 2026

▶ #Video | La onda expansiva alcanzó la frontera geográfica del Valle de México durante la tarde. Los sistemas de emergencia activaron los altavoces públicos en las demarcaciones más alejadas del centro #AlertaSismica



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/oBl9U4spCC — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 8, 2026

Este es el tercer sismo del 2026

Este es el tercer sismo que se registra en lo que va del 2026 en la Ciudad de México. El primero fue la mañana de 2 de enero, movimiento se tuvo su epicentro en Guerrero y que despertó a los capitalinos con la alerta sísmica y el movimiento telúrico.

Sin embargo, en Guerrero si hubo daños fuertes y hubo dos personas fallecidas tras el incidente.

El segundo sismo fue en la madrugada del 16 de enero, cuando alrededor la medianoche sonó la alerta sísmica.

El temblor de este 8 de febrero se registró en la Ciudad de México con preliminar de 5.7 grados.

Los usuarios de Internet están impactados, ya que se ha catalogado al mes de septiembre como el mes de los temblores, sin embargo, en lo que va de enero y febrero de 2026 se han registrado más movimientos telúrico.

Los protocolos de emergencia y revisión se activaron, pero hasta el momento no se han dado a conocer daños al respecto.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó en un mensaje en X que tras un recorrido de verificación por el sismo de hoy no se registraron daños por el movimiento telúrico.

“Tras los recorridos de patrullaje en las cinco zonas operativas y los sobrevuelos de supervisión, no se reportan novedades relevantes, daños ni afectaciones hasta este momento“, se lee en el mensaje.