Muere mujer por colapso de vivienda en Guerrero, tras sismo

Una mujer falleció en la comunidad de Las Minas, en San Marcos, Guerrero, debido al colapso de su vivienda, consecuencia del sismo magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes, cuyo epicentro fue cerca de ese mismo municipio.

Así lo informó la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien aseguró que varias viviendas resultaron afectadas por el sismo, lo cual dejó un número indeterminado de personas lesionadas que ya reciben atención médica, así como el fallecimiento de la mujer.

SISMO Magnitud 6.5 Loc 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.77 Lon -99.41 Pf 5 km pic.twitter.com/5k8kOCDuZC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

En un mensaje a medios, Salgado Pineda aseguró que el gobierno de Guerrero y Protección Civil estatal continúan con los recorridos de seguridad para evaluar las afectaciones por el movimiento telúrico.

En este sentido, detalló que se ha identificado a personas con lesiones, derivadas de caídas de estructuras en sus viviendas, quienes, aclaró, ya están recibiendo la atención médica pertinente.

Sin embargo, lamentó el fallecimiento de una mujer, quien, explicó, perdió la vida a causa del colapso de su vivienda.

Continuamos con la evaluación. Tenemos algunas personas lesionadas, pero son lesiones menores [y] ya se encuentran estables, están recibiendo atención médica. Pero desafortunadamente una femenina perdió la vida a consecuencia de que colapsó su vivienda Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero



Con el fallecimiento de esta persona, suman dos decesos a causa del sismo magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes con epicentro en San Marcos, el cual también fue percibido en la Ciudad de México.

¡Lamentable! Una mujer perdió la vida tras el colapso de su vivienda en la comunidad Las Minas en Guerrero por el sismo de esta mañana; también hay personas con lesiones menores, de acuerdo con la gobernadora, Evelyn Salgado (@EvelynSalgadoP) pic.twitter.com/ihnDYsAifQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 2, 2026

Fue en la capital mexicana, en la alcaldía Benito Juárez, donde se registró el fallecimiento de una persona, quien perdió la vida al caer durante de las escaleras mientras desalojaba un edificio habitacional tras escuchar la alerta sísmica.

El citado sismo se registró a las 07:58 horas de este viernes y se localizó cuatro kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero. Provocó el encendido de la alerta sísmica en Ciudad de México, según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Según la misma institución, al corte de las 14:00 horas, se han registrado 546 réplicas.

