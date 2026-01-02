Sismológico registra 546 réplicas tras temblor en San Marcos, Guerrero; la mayor de 4.7 grados

El sismo de 6.5 grados se registró antes de las 08:00 horas.

El sismo magnitud 6.5 de las 7:58 horas, con epicentro en San Marcos, Guerrero, ha tenido 546 réplicas, hasta las 14:00 horas.

De acuerdo con un informe del Sismológico Nacional, la réplica más grande fue una de magnitud 4.7.

“Hasta las 14:00 horas del 2/enero/2026 se han registrado 546 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7”, informó el Sismológico.

Un sismo de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero, se registró este viernes 2 de enero, el cual fue percibido en la Ciudad de México.

En la Ciudad de México se activó la alerta sísmica en los celulares.

“Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km”, informó el Meteorológico.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km pic.twitter.com/s3USihtFKA — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

Tras unos minutos, Claudia Sheinbaum dijo que había hablado con la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y al parecer no había daños, al igual que en la CDMX.

Autoridades llamaron a mantener la calma y resguardarse en zonas seguras.

Pese a la intensidad del movimiento telúrico, la jefa de Gobierno, Clara Brugada , reportó que no hubo afectaciones mayores en la capital del país, aunque se registraron agrietamientos, explosión de transformadores y la activación de protocolos de seguridad en todo el sistema de transporte público.

“Continuamos el protocolo de atención tras el sismo. Tras el primer vuelo de cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no se reportan afectaciones”, escribió Clara Brugada en redes sociales inmediatamente después del temblor.

Ante el sismo registrado hace unos momentos, en la Ciudad de México se activaron de inmediato los protocolos de protección civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías.



Seguimos atentos y mantendremos informada a la población. — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

