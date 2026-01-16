Se registra sismo magnitud 5.3 en San Marcos Guerrero; se percibe en CDMX │ Fotos

Esta madrugada, a las 00:42 horas, se activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México, sorprendiendo a millones de capitalinos que ya se encontraban en descanso.
Poco después, el Servicio Sismológico Nacional indicó que se trató de un movimiento telúrico, magnitud preliminar de 5.6, al suroeste de San Marcos, Guerrero, para después ajustar a 5.2 y, finalmente, a 5.3.
Por lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, indicó que se activan los protocolos de emergencia.
Protección Civil inicia protocolo de revisión: Sheinbaum por sismo en San Marcos, Guerrero
De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el temblor se percibió ligero por la población en algunas alcaldías capitalinas.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó vía redes sociales que tras la activación de la alerta, comenzó el protocolo de revisión.
“Hasta el momento todo tranquilo”, informó.
La Presidenta, Claudia Sheinbaum, también compartió un mensaje en redes, donde señaló que hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 (ajustada después a 5.3) registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero, y que la Coordinación Nacional de Protección Civil iniciaba el protocolo de revisión.
📢 Sobre el sismo registrado esta madrugada (magnitud final 5.3, a 17 km al suroeste de San Marcos, Guerrero), te compartimos las percepciones reportadas por autoridades locales. Abrimos hilo 🧵👇 pic.twitter.com/ONy97YL4zS— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 16, 2026
Debido a la alerta, que se escuchó en teléfonos celulares, algunos capitalinos salieron a las calles para buscar protegerse.
En tanto, la corporación Cóndores realizó un sobrevuelo en la ciudad.
Guerrero: Monitoreo y comunicación con municipios
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que se estableció comunicación inmediata con los municipios tras el temblor de esta madrugada
En la entidad, se mantienen activos los protocolos preventivos a
través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
La mandataria estatal reiteró que no existen reportes de daños, y recordó a la población que, ante cualquier emergencia, se debe llamar al 911.
Descartan tsunamis tras sismo
La Secretaría de Marina a través del Centro de Alerta de Tsunamis informó que no se prevén variaciones en el nivel del mar, derivado del sismo de magnitud 5.3 con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero.
Información en constante desarrollo...