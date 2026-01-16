Se registra sismo magnitud 5.3 en San Marcos Guerrero; se percibe en CDMX │ Fotos

Se registró un sismo con una magnitud de 5.2 con epicentro en San Marcos Guerrero. Alerta sísmica suena en CDMX

Esta madrugada, a las 00:42 horas, se activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México, sorprendiendo a millones de capitalinos que ya se encontraban en descanso.

Poco después, el Servicio Sismológico Nacional indicó que se trató de un movimiento telúrico, magnitud preliminar de 5.6, al suroeste de San Marcos, Guerrero, para después ajustar a 5.2 y, finalmente, a 5.3.

Se registra sismo magnitud 5.2 en San Marcos Guerrero; suena Alerta Sísmica en CDMX ı Foto: @SismologicoMX

Por lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, indicó que se activan los protocolos de emergencia.

Suena Alerta Sísmica en CDMX ı Foto: @GobCDMX

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el temblor se percibió ligero por la población en algunas alcaldías capitalinas.

Se registró un sismo con una magnitud preliminar de 5.6 con epicentro en San Marcos Guerrero. Alerta sísmica suena en CDMX ı Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó vía redes sociales que tras la activación de la alerta, comenzó el protocolo de revisión.

“Hasta el momento todo tranquilo”, informó.

Tras la activación de la alerta, comenzó el protocolo de revisión ı Foto: @ClaraBrugadaM

En la imagen, capitalinos en las calles tras activación de alerta sísmica, luego de que se registrará un temblor magnitud 5.3 en San Marcos, Guerrero ı Foto: La Razón

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, también compartió un mensaje en redes, donde señaló que hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 (ajustada después a 5.3) registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero, y que la Coordinación Nacional de Protección Civil iniciaba el protocolo de revisión.

Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión ı Foto: @Claudiashein

📢 Sobre el sismo registrado esta madrugada (magnitud final 5.3, a 17 km al suroeste de San Marcos, Guerrero), te compartimos las percepciones reportadas por autoridades locales. Abrimos hilo 🧵👇 pic.twitter.com/ONy97YL4zS — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 16, 2026

Debido a la alerta, que se escuchó en teléfonos celulares, algunos capitalinos salieron a las calles para buscar protegerse.

En la imagen, capitalinos en las calles tras activación de alerta sísmica, luego de que se registrará un temblor magnitud 5.3 en San Marcos, Guerrero ı Foto: La Razón

En tanto, la corporación Cóndores realizó un sobrevuelo en la ciudad.

Guerrero: Monitoreo y comunicación con municipios

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que se estableció comunicación inmediata con los municipios tras el temblor de esta madrugada

En la entidad, se mantienen activos los protocolos preventivos a

través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

La mandataria estatal reiteró que no existen reportes de daños, y recordó a la población que, ante cualquier emergencia, se debe llamar al 911.

El mensaje de la gobernadora de Guerrero tras el sismo del 16 de enero de 2026 ı Foto: Especial

Descartan tsunamis tras sismo

La Secretaría de Marina a través del Centro de Alerta de Tsunamis informó que no se prevén variaciones en el nivel del mar, derivado del sismo de magnitud 5.3 con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero.

Información en constante desarrollo...