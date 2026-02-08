Ocupación hotelera en Guerrero supera el 70% en Ixtapa y Acapulco este febrero

Los destinos turísticos de Guerrero continúan registrando una importante afluencia de visitantes durante el primer fin de semana de febrero, reflejando la confianza y preferencia de turistas nacionales e internacionales por el Hogar del Sol, informó la Secretaría de Turismo del Estado.

La dependencia, encabezada por el secretario Simón Quiñones Orozco, dio a conocer que, de acuerdo con el reporte de ocupación hotelera, el binomio Ixtapa–Zihuatanejo se mantuvo entre los destinos con mayor ocupación, al alcanzar 73.9 por ciento en Ixtapa y 74.9 por ciento en Zihuatanejo, como resultado de la realización de eventos de proyección turística como la muestra gastronómica Guerrero Culinario, que contribuye a fortalecer la promoción y el posicionamiento del destino.

Turistas disfrutan de las playas de Guerrero durante el primer fin de semana de febrero. ı Foto: Gobierno Guerrero

En el caso de Acapulco, se reportó una ocupación hotelera promedio de 66.3 por ciento, considerando una base instalada de 16,536 habitaciones, lo que confirma su proceso de recuperación y la constante llegada de visitantes. La Zona Dorada destacó con un 80.0 por ciento, seguida de la Bahía Histórica con 55.9 por ciento y la Zona Diamante con 48.6 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Continúan las investigaciones Rescatan a 17 mujeres presuntas víctimas de trata en bar de Quintana Roo

Otros destinos del estado también registraron cifras positivas; en el caso del Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón, se alcanzó una ocupación de 59.2 por ciento, mientras que el destino de La Unión reportó un 60.0 por ciento, mostrando una actividad turística estable en estas regiones.

La Zona Dorada de Acapulco registró una de las mayores ocupaciones hoteleras del estado. ı Foto: Gobierno Guerrero

De igual manera, el segmento de tiempo compartido presentó niveles relevantes de ocupación, con Acapulco alcanzando 98.7 por ciento e Ixtapa–Zihuatanejo 55.4 por ciento, lo que contribuye al dinamismo del sector turístico estatal.

La Secretaría de Turismo subrayó que estos indicadores son resultado del impulso permanente y la gestión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, orientados a fortalecer el posicionamiento de Guerrero como uno de los destinos turísticos más atractivos del país, a partir de su riqueza natural, cultural, gastronómica e histórica.

am