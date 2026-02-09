Alistan nueva potabilizadora para Morelia

El Gobierno de Michoacán sigue saldando la deuda histórica que existe con la población de Morelia. Ahora, más de 300 mil habitantes del poniente de la capital del estado se verán beneficiados con la construcción de una nueva planta potabilizadora que garantizará el abasto de agua y mejorará la calidad del servicio.

El proyecto, integrado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, contempla una inversión conjunta de 500 millones de pesos entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos estatal y municipal.

El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que la nueva infraestructura permitirá incrementar hasta en 35 por ciento la capacidad de potabilización de la ciudad, al complementarse con la planta existente en Vista Bella, ambas operadas por el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia.

La planta se ubicará en la tenencia Morelos, en un predio donado por el Gobierno estatal, y contará en su primera etapa con capacidad para potabilizar 250 litros por segundo.

El proyecto incluye una línea de conducción desde la presa de Cointzio hasta la planta y de ahí hacia la zona poniente de la ciudad, lo que permitirá apagar 18 pozos y contribuir a la recuperación de los mantos acuíferos.

Ramírez Bedolla destacó que esta obra responde al crecimiento urbano de la zona poniente de la ciudad, donde se proyecta la construcción de más de 11 mil viviendas y un nuevo hospital del IMSS, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida de las familias morelianas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR