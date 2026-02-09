Avanza Puente de la Transformación para conectar a la Mixteca Poblana

Integración de infraestructura y medio ambiente: el proyecto incluye el saneamiento de la presa mediante Fertipue.

El Puente de la Transformación en el Lago de Valsequillo es una obra que se construye con procesos acuáticos y subacuáticos de alta especialización, lo que posiciona a Puebla a la vanguardia nacional en tecnología de infraestructura y garantiza una conexión segura y duradera para siete municipios de la región.

Al realizar un recorrido por los trabajos en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, explicó que se realizan perforaciones de hasta 60 metros de profundidad para edificar 28 pilas de concreto de gran capacidad, cabezales y trabes de hasta 70 toneladas, colocadas con una grúa lanzadora de alta precisión.

La obra estratégica conectará a siete municipios de la Mixteca poblana, mejorando la movilidad de miles de familias. ı Foto: Gobierno Puebla

La obra beneficia de forma directa a siete municipios y a más de 1.7 millones de personas, con una reducción del tiempo de cruce de 50 minutos a solo un minuto y medio, lo que impacta en la movilidad de estudiantes, trabajadores, servicios de emergencia y comercio regional; además, se consideran alrededor de 2 mil 700 vehículos para esta zona estratégica de conexión con la Mixteca poblana.

Durante el recorrido, Gregory Camacho, director de Desarrollo de Africam Safari, celebró que el puente y las acciones ambientales asociadas fortalezcan la protección del entorno natural y generen vialidades dignas y seguras para los millones de visitantes que recibe el parque cada año, al tiempo que abren oportunidades de desarrollo ordenado para las comunidades cercanas.

El secretario de Infraestructura supervisa las perforaciones de 60 metros de profundidad en el Lago de Valsequillo. ı Foto: Gobierno Puebla

Destacó la importancia de acompañar estas obras con planeación territorial y visión de largo plazo, para preservar la riqueza natural del lago de Valsequillo y consolidar un crecimiento turístico responsable que beneficie a la población local.

A este reconocimiento se sumaron Diana Teresa Pacheco, representante de la industria del calzado de Tehuacán, quien subrayó el impacto positivo en el comercio, el turismo y la integración regional, así como autoridades auxiliares de la zona, que agradecieron la atención histórica a comunidades que durante décadas esperaron una solución de conectividad.

Grúas de alta precisión colocan trabes de 70 toneladas para el nuevo Puente de la Transformación en Puebla. ı Foto: Gobierno Puebla

En su intervención, la directora de Seguridad Hídrica de la Secretaría de Medio Ambiente, Adriana González César, expuso el trabajo integral en la presa de Valsequillo mediante el proyecto Fertipue, enfocado en el saneamiento del cuerpo de agua, la valorización del lirio acuático y la conservación de un sitio Ramsar de importancia internacional para la biodiversidad y la fauna migratoria.

Por su parte, habitantes de San Baltazar Tetela y Los Ángeles Tetela coincidieron en que el puente representa un cambio profundo en su vida cotidiana, al garantizar traslados seguros, mayor actividad económica y mejores condiciones para niñas, niños y adultos mayores. Resaltaron que el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum a obras para los olvidados, consolida una transformación real que rescata los derechos del pueblo.

am