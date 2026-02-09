Marina del Pilar trabaja con sectores clave para fortalecer el Valle de Guadalupe, Baja California.

Con un mensaje de cercanía y diálogo abierto, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda sostuvo un encuentro con representantes de los sectores vinícola, hotelero y restaurantero del Valle de Guadalupe, para escuchar sus inquietudes, compartir avances y fortalecer el trabajo conjunto en favor del desarrollo económico y social de la región.

Durante la reunión efectuada en el Museo de la Vid y el Vino, espacio emblemático de la región, se compartieron los resultados alcanzados hasta el momento y se revisaron los principales retos del Valle de Guadalupe, una zona estratégica para el desarrollo económico, turístico y cultural de Baja California.

“El Valle de Guadalupe es una región estratégica para Baja California y su desarrollo requiere diálogo, coordinación y trabajo conjunto. Por eso hemos venido construyendo, de la mano de quienes aquí producen y generan empleo, un plan integral que nos permita seguir impulsando esta zona con orden, certeza y respeto al territorio. Estamos aquí para escuchar, revisar avances y seguir empujando juntos el crecimiento de un Valle que es orgullo de nuestro estado”, expresó la gobernadora.

Durante el diálogo, destacó el posicionamiento internacional que ha alcanzado el vino producido en Baja California, resultado del trabajo y la dedicación de quienes integran esta industria, sin dejar de reconocer que el Valle de Guadalupe alberga diversas actividades productivas que fortalecen la economía local y regional.

Asimismo, subrayó la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender los desafíos del Valle y compartió acciones concretas en materia de seguridad, como la reciente inauguración de una base operativa de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y el anuncio de una próxima instalación en el Valle de Guadalupe, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a la comunidad y a quienes visitan la región.

En tanto, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Arturo Espinoza Jaramillo, informó sobre el avance de acciones de infraestructura y ordenamiento territorial en el Valle de Guadalupe, como la rehabilitación de vialidades en distintos puntos de la región, con una inversión acumulada de 27.5 millones de pesos entre 2022 y 2026.

El Valle de Guadalupe y el vino bajacaliforniano son un referente turístico a nivel mundial, gracias al trabajo de productores vitivinícolas que por años han impulsado esta región.



Estas acciones han permitido mejorar caminos estratégicos, fortalecer la conectividad y beneficiar a más de 100 mil usuarias y usuarios, además de dar seguimiento al ordenamiento de usos de suelo para garantizar un crecimiento equilibrado y con certeza jurídica.

Finalmente, la gobernadora reiteró su disposición permanente al diálogo y convocó a continuar trabajando de manera conjunta para impulsar un desarrollo ordenado, sostenible y con bienestar compartido en el Valle de Guadalupe, poniendo al centro a las personas, su trabajo y el cuidado del territorio.

