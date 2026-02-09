Salomón Jara anuncia cambios en su gabinete y endurece revisión por nepotismo y corrupción

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, anunció cambios de fondo en su administración tras evaluar el desempeño del gabinete legal y ampliado.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció el relanzamiento de su administración con cambios en el gabinete legal y ampliado, así como una revisión estricta para combatir prácticas de nepotismo y corrupción, tras escuchar el reclamo ciudadano expresado en la jornada de revocación de mandato.

Durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal afirmó que su administración aún tiene retos por atender. “Soy una persona que sabe escuchar y tengo la humildad suficiente para aceptar que aún tenemos que trabajar mucho para estar a la altura de las expectativas sociales”, expresó.

Desde Palacio de Gobierno, Salomón Jara adelantó una reorientación de programas para atender demandas ciudadanas en salud, servicios y seguridad. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Jara Cruz sostuvo que todas y todos los funcionarios de la Primavera Oaxaqueña están sujetos a un escrutinio y evaluación de desempeño, por lo que adelantó que el próximo miércoles 18 de febrero dará a conocer cambios en distintas áreas del gobierno.

Precisó que no solo habrá relevos en secretarías y organismos públicos, sino también una reorientación de políticas, programas y acciones, con el objetivo de atender de manera directa las principales demandas sociales. “No se tratará de cambios cosméticos, sino de un ajuste acorde a la exigencia ciudadana”, subrayó.

El gobernador detalló que en esta segunda etapa de gobierno se dará prioridad a rubros como salud, caminos, baches y servicios públicos, entre ellos agua potable, alumbrado público y ordenamiento del transporte.

Asimismo, informó que se impulsarán proyectos específicos para los centros urbanos de todas las regiones, orientados a su modernización y desarrollo, con el fin de generar crecimiento económico, mejorar la infraestructura y combatir la inseguridad, demandas centrales de la población urbana.

Finalmente, Salomón Jara afirmó que la transformación de Oaxaca se profundizará bajo los principios del movimiento que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, centrados en el amor al pueblo, la austeridad, el combate a la corrupción y la construcción de un estado con mayor seguridad, justicia y bienestar.

