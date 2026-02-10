Este 9 de febrero las autoridades del Estado de México informaron que el uso de cubrebocas será obligatorio, esto debido a que el riesgo de contagios de sarampión ha incrementado recientemente.

La Secretaría de Salud del Estado de México emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades educativas estatales y municipales, así como a directores y directoras de planteles escolares y el personal de salud escolar.

Estas medidas entraron en vigor a partir del lunes, debido a que se pretende establecer filtros sanitarios en los planteles escolaes, con la finalidad de detectar casos de sarampión.

Uso obligatorio de cubrebocas en el Edomex ı Foto: Especial

¿En qué lugares del Edomex será obligatorio el uso de cubrebocas por sarampión?

En dicho comunicado se establece que tanto estudiantes como personal docente deben utilizar cubrebocas cubriendo nariz y boca al interior de los espacios cerrados en los que no se pueda mantener distancia física, tal como en las aulas.

No solamente se ha tomado esta medida en instituciones de educación pública, pues algunas instituciones privadas también han instaurado el uso obligatorio de cubrebocas dentro de las instalaciones tanto para estudiantes, como personal de la escuela y visitantes.

Además de esto, se debe promover la vacunación contra Sarampión Rubéola Paratoditis (SRP) en niños de 6 meses a 9 años de edad, mientras que para personas desde los 10 hasta los 49 años de edad será la vacuna Sarampión Rubeola (SR).

Vacuna ı Foto: Especial

En cuanto a los filtros sanitarios, estos deben ser colocados diariamente en la entrada de los planteles educativos del Edomex, y en estos se debe incluir la toma de temperatura con un termómetro sin contacto.

En caso de que se detecte temperatura mayor a 38 grados, ronchas rojizas en el cuerpo, ojos rojos, tos, y/o manchas blancas dentro de la boca, se debe poner al alumno o alumna en un area de aislamiento y contactar a la unidad de salud local para poder realizar una evaluación, y en caso de ser necesario, tomar una muestra.

También se debe monitorear de manera diaria los filtros santarios, así como los casos detectados para enviarlos a la Dirección Epidemiológica del Edomex, con la finalidad de activar la vigilancia en los planteles donde se detecten posibles casos o casos confirmados de sarampión.

Medidas preventivas contra sarampión ı Foto: Especial

Asimismo, se debe capacitar al personal para identificar los síntomas del sarampión; informar a madres, padres y tutores sobre estas medidas y su propósito, y mantener ventilación adecuada dentro de las aulas y promover el lavado de manos y medidas de higiene.

