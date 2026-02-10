Exhiben a interina de Tequila cantando corrido del Mencho

(Izq.) Una de las tres acompañantes de la hoy alcaldesa │ (Der. Lorena Marisol Rodríguez, hace un año regidora

La presidenta municipal sustituta de Tequila, Jalisco, Lorena Marisol Rodríguez, fue exhibida en redes sociales en su primer día después de tomar el cargo, por medio de un video en el que se le observa mientras canta un narcocorrido dedicado a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En las últimas horas se volvió viral el video en el que aparece la nueva alcaldesa interina interpretando la canción “El del Palenque”, un tema del grupo musical Los Alegres del Barranco y cuya letra hace referencia a Oseguera Cervantes.

La nueva funcionaria, designada el domingo pasado.

El video en el que se ve a la nueva edil cantar junto a otras tres personas en compañía de una banda fue presuntamente grabado el año pasado mientras se desempeñaba como regidora del ayuntamiento y el alcalde en funciones era Diego Rivera, quien fue detenido la semana pasada por liderar una red de extorsión a empresarios y comerciantes del ayuntamiento, así como por tener presuntos vínculos con el CJNG.

El domingo pasado, Marisol Rodríguez fue nombrada por el cabildo como nueva presidenta municipal interina de Tequila, en una sesión a puerta cerrada, con acceso restringido y bajo la vigilancia de la Policía Estatal de Jalisco.

Luego de tomar protesta como alcaldesa de Tequila, Marisol Rodríguez declaró que “no había ninguna extorsión” contra empresarios y descartó cualquier vínculo con la presunta red de corrupción que, de acuerdo con las investigaciones, operaba el exalcalde Diego Rivera.

Al preguntarle sobre una “limpia” al interior de las áreas que presuntamente eran utilizadas por el exalcalde para extorsionar a empresarios, la nueva edil no confirmó que vaya a haber un despido masivo y solamente dijo que “se va a revisar y a seguir trabajando”.

El exmunícipe detenido Diego Rivera, por presuntos nexos con el crimen.

LA CERCANÍA. Ayer, la regidora del ayuntamiento de Tequila Alondra Romero acusó que la alcaldesa interina es parte del grupo del exalcalde detenido Diego Rivera y del director de Catastro y Predial Juan Gabriel Toribio Villarreal.

En entrevista con medios electrónicos, la regidora señaló que la sesión en la que fue elegida Lorena Marisol Rodríguez como presidenta municipal tenía que ser transmitida en público en beneficio de la ciudadanía de Tequila, cosa que no sucedió.

Agregó que la nueva edil no está preparada para asumir el cargo y su elección generó descontento entre los ciudadanos, ya que no quieren a alguien del mismo grupo del exalcalde.

Reforzar investigación de candidatos, pide CSP

› Por Yulia Bonilla

LAS AUTORIDADES ELECTORALES y de seguridad deberán tener mayor vínculo para investigar a quienes sean postulados como candidatos, luego del caso Tequila, Jalisco, cuyo alcalde, Diego Rivera, fue detenido la semana pasada por su participación en el delito de extorsión, consideró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Consultada durante su conferencia matutina sobre este caso, la mandataria comentó que ahora debería haber mayor fiscalización a los recursos que son utilizados durante las temporadas electorales, particularmente las campañas.

Enfatizó que haya mayor colaboración entre organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y las instancias gubernamentales a nivel federal y local.

“Tiene que haber una revisión, tanto la mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas, como una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos. Sí, así es, debe haber con las distintas instancias del Gobierno federal y gobiernos locales”, declaró.

Comentó que en lo que va de su sexenio se ha detenido a alcaldes de casi todos los partidos políticos, y aunque refirió que la mayoría de quienes ejercen dicho cargo son “buenos”, su evaluación queda en manos de la población.

“En lo que llevamos del Gobierno, el Gabinete de Seguridad y obviamente la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales, han detenido presidentes municipales de prácticamente todos los partidos políticos. Creo que son seis. La mayoría de los presidentes municipales son buenos. Ya, en todo caso, que la gente evalúe su trabajo”, dijo.

Subrayó que lo importante es que se garantice la cero impunidad cuando se encuentran vínculos con la comisión de actos ilegales.