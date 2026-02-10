Alistan proyectos

Pablo Lemus anuncia inversión de 500 millones para reactivar Tequila, Jalisco

El Gobernador de Jalisco encabezó una Mesa Interinstitucional con autoridades y representantes sociales de Tequila

Pablo Lemus anuncia inversión de 500 millones para reactivar Tequila, Jalisco. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Con una inversión estatal de 500 millones de pesos, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció una serie de proyectos para impulsar la recuperación económica, social y turística del municipio de Tequila, en coordinación con autoridades locales y distintos sectores de la comunidad.

Durante una mesa interinstitucional realizada en la plaza principal del Pueblo Mágico, el mandatario subrayó que las acciones se desarrollarán con respeto a la autonomía municipal y con una visión integral para fortalecer la seguridad, la infraestructura y el desarrollo productivo.

“Vamos a dar seguridad, presencia, programas sociales, apoyos, salud, educación, economía. Les prometo, y aquí quiero dejar muy clara mi palabra, tienen el compromiso de su Gobernador de que vamos a apoyar a Tequila en todo, hasta que Tequila recupere toda su belleza, sus visitantes y su desarrollo”, expresó Lemus Navarro.

El Gobernador aseguró que el objetivo es que Tequila inicie una nueva etapa de recuperación, enfocada en el bienestar de sus habitantes y en el fortalecimiento de sectores clave como el turismo, el comercio, el campo y la actividad artesanal.

Entre las acciones anunciadas se contemplan proyectos de infraestructura y obra pública, programas educativos y deportivos, impulso al emprendimiento local, desarrollo rural, promoción turística, fomento cultural y apoyos específicos para mujeres.

En materia de seguridad, se mantendrá la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Estado para garantizar condiciones de tranquilidad tanto para residentes como para visitantes.

En la mesa de trabajo participaron autoridades militares, estatales y municipales, así como líderes sociales y religiosos, docentes, comerciantes, prestadores de servicios turísticos y representantes del sector productivo y ejidal.

Además, Lemus Navarro sostuvo reuniones con la Presidenta Municipal Interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, integrantes del Ayuntamiento y organismos empresariales para dar seguimiento a los proyectos anunciados.

