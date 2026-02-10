Quintana Roo, tercer estado con mayor reducción de homicidios dolosos, informa SESNSP

Quintana Roo se ubicó como la tercera entidad del país con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, al registrar una disminución de 73.2 por ciento entre enero de 2025 y enero de 2026, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La titular del organismo, Marcela Figueroa Franco, informó que la entidad forma parte de los 26 estados del país que reportaron una baja en este delito durante el último año, lo que refleja una tendencia general a la reducción de la violencia homicida.

Este resultado se da en un contexto nacional de descenso sostenido. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de homicidios en México cayó 42 por ciento, al pasar de 86.9 víctimas diarias a 50.9, explicó Figueroa Franco al presentar un balance de la incidencia delictiva.

De acuerdo con la funcionaria, enero de 2026 se colocó como el mes con el promedio más bajo de homicidios en los últimos 17 meses, además de ser el enero con menor registro desde 2016, según los datos oficiales del SESNSP.

Actualmente, siete entidades concentran poco más de la mitad de los homicidios dolosos a nivel nacional, mientras que el resto del país muestra reducciones, entre ellas Quintana Roo.

En cuanto a los delitos de alto impacto, la titular del Secretariado señaló que estos también mantienen una tendencia a la baja, con una reducción de 31 por ciento entre octubre de 2024 y enero de 2026, y una caída de 55 por ciento en comparación con 2018. La única excepción fue la extorsión, que registró un aumento anual de 2.6 por ciento.

