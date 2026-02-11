Ahora secuestran a cinco en Ahome y a cuatro en Mazatlán

Familiares de personas desaparecidas y activistas, al marchar el lunes pasado por calles de Mazatlán para visibilizar las desapariciones en la ciudad.

Apenas dos semanas después de que 10 mineros fueron levantados en el municipio de Concordia, un nuevo secuestro múltiple tuvo lugar ahora en Ahome, Sinaloa, esta vez de cinco personas que viajaban en un auto sobre la carretera Los Mochis-Ahome, después de salir de Mazatlán.

Este nuevo episodio se suma, además, a otro ocurrido el 3 de febrero, cuando cuatro turistas originarios del Estado de México fueron víctimas de desaparición en Mazatlán, luego de que rentaron unos vehículos tipo razer y después fueron interceptados por un grupo criminal.

El Dato: PARA EL ALCALDE de Ahome, Antonio Meléndez, esta ciudad sigue siendo segura, además de que puso en duda que las desapariciones hayan ocurrido en su municipio.

En el primer caso dado a conocer ayer, los reportes locales indican que entre los desaparecidos hay dos hermanos —uno menor de edad—, así como un padre y su hijo. Los informes refieren que, en un inicio, junto a las cinco personas víctimas de desaparición, también fue secuestrada una mujer, que fue liberada horas después, con signos de tortura.

Dos de los hombres que fueron privados de la libertad responden a los nombres de Luis Ramón Flores Ceballos, de 38 años de edad, y su hijo Luis Armando Flores Vallejo, de 19, ambos originarios de Mazatlán y radicados de manera temporal en la Villa de Ahome. La mujer es pareja sentimental de Luis Ramón Flores Ceballos y fue identificada como Yuri.

Las cinco víctimas de secuestro en Ahome. ı Foto: Cuartoscuro y especial

19 personas secuestradas en dos semanas en Sinaloa

Las otras tres personas fueron identificadas como Juan Antonio Soto Espain, su hermano de 17 años, además de Heriberto López Díaz.

Los hechos ocurrieron la mañana del sábado 7 de febrero de 2026, alrededor de las 9 de la mañana, según los registros de las últimas señales que tuvieron las víctimas con sus familiares.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió las fichas para dar con su ubicación y detalló que Luis Ramón Flores Ceballos, de 38 años, es originario de Mazatlán y residía temporalmente en Ahome. Se trata de un hombre de tez morena, complexión robusta, rostro redondo, cabello rizado o chino, ojos medianos, nariz grande y cejas escasas, y mide aproximadamente 1.72 metros.

El Tip: LA PRINCIPAL línea de investigación de la Fiscalía de Sinaloa por la desaparición de cuatro turistas en el puerto de Mazatlán es por la renta de vehículos todo terreno.

Sus señas particulares incluyen la ausencia de dos piezas dentales y presenta diversos tatuajes en dorso y en ambos brazos. Se desconoce la ropa que vestía en el momento de su desaparición.

Su hijo de 19 años, también originario de Mazatlán, es de tez morena clara, complexión regular, cara ovalada, cabello ondulado, ojos grandes, nariz y boca medianas, y cejas semipobladas. Su estatura es de 1.85 metros.

Vestía una gorra negra con diversos estampados, tiene brackets en la parte inferior de la dentadura y una cicatriz arriba de la ceja izquierda. No tiene tatuajes.

Mientras tanto, Juan Antonio Soto Espain tiene 29 años, es vecino del fraccionamiento Residencial del Valle en Los Mochis. Es de tez morena clara, complexión robusta, cara ovalada, cabello lacio, ojos grandes, nariz achatada, cejas pobladas, boca grande y frente amplia. Mide aproximadamente 1.65 metros. Su hermano tiene 17 años y también es vecino de Los Mochis, de tez morena clara, complexión regular, cara redonda, cabello ondulado, ojos grandes, nariz achatada, cejas pobladas y boca grande. Su estatura es de 1.70 metros.

Asimismo, Heriberto López tiene 30 años, es originario de Ahome. Hombre de tez blanca, complexión robusta, cara redonda, cabello ondulado, ojos medianos, nariz y frente medianas, boca pequeña y cejas delgadas. Mide aproximadamente 1.70 metros.

TAMBIÉN EL PUERTO. Además de este multisecuestro, el 3 de febrero cuatro turistas mexiquenses desaparecieron en Mazatlán. Se trata de Javier Ramírez Sabino, sus hermanos Omar Alexis Ramírez Sabino y Gregorio Ramírez Sabino, así como Óscar García Hernández.

En la conferencia de prensa presidencial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, habló al respecto y detalló que primeramente fueron secuestradas seis personas, después dos fueron liberadas y hay cuatro de las cuales aún no se sabe su ubicación.

García Harfuch resaltó que hay una colaboración con el Gobierno y con la Fiscalía de Sinaloa para localizar a estas cuatro personas y poder detener a los responsables, lo cual aún no se realiza.

La madre de los jóvenes desaparecidos narró que el 31 de enero pasado viajó con su familia desde Santa Ana Ixtlahuaca, Estado de México —de donde son originarios—, a Mazatlán, con el motivo de festejar su cumpleaños.

Expuso que el día 3 de febrero salieron a cenar y sus hijos rentaron un vehículo tipo razer y desde entonces ya no supieron nada de ellos, siendo el malecón el último punto donde se les ubicó.

De acuerdo con las fichas emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda, en lo que va de febrero se han reportado 19 casos de desaparición de personas en Sinaloa, es decir casi dos desapariciones en promedio por día.

CONCORDIA, DETONANTE. El problema de la desaparición de personas en Sinaloa generó alarma luego de que 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp. fueron secuestrados el 23 de enero, mientras estaban en un campamento en el municipio de Concordia.

Ayer, en conferencia de prensa, el secretario García Harfuch dijo que los cinco cuerpos de los mineros que ya fueron identificados en este caso de Concordia habrían sido confundidos por los plagiadores ligados a Los Chapitos como integrantes de otro grupo criminal antagónico: Los Mayos.

Omar García Harfuch confirmó que hasta ahora van cuatro personas detenidas vinculadas con este caso, los cuales pertenecen al grupo delincuencial de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina, dijo que el móvil del delito, según las declaraciones hechas por los criminales, es que confundieron a los trabajadores con criminales con los que se encuentran en disputa.

“Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico. Esas son las primeras declaraciones, vamos a tener más información y, por supuesto, vamos a tener más detenidos al respecto”, declaró.

El funcionario negó que se hubiera tenido reporte o queja por parte de la empresa canadiense para la que trabajaban estos mineros, acerca de alguna amenaza o amedrentamiento de parte de criminales.

No obstante, afirmó que sí se han tenido quejas de estas conductas delictivas de parte de empresas de otros giros en distintos estados del país.

En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que ya ha pedido al Gabinete de Seguridad ponerse en contacto con la Cámara Minera para abrir un diálogo al respecto.