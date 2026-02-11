Encuentran muertos en un barranco a dos colaboradores del líder de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona

Dos colaboradores del presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, fueron hallados sin vida esta mañana en el fondo de un barranco dentro de la camioneta en la que viajaban, en la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en Chilapa.

De acuerdo con informes de la prensa local, los trabajadores se dirigían este miércoles a la cabecera de Chilapa para realizar tareas del partido.

Las víctimas fueron identificadas como Roselio Balbuena, secretario particular de González Varona, y Alfredo Cano, auxiliar, ambos de alrededor de 30 años de edad.

El reporte preliminar indica que se trató de un accidente automovilístico, sin embargo, fuentes de seguridad indicaron que en el lugar no se encontraron huellas que indicaran la ocurrencia del percance, por lo que iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) no ha emitido un reporte oficial de los hechos.

La muerte de los trabajadores fue confirmada esta tarde por González Varona en un comunicado de prensa.

“Morena Guerrero y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Jacinto González Varona, expresan su más profundo pesar por el sensible deceso de nuestros compañeros Roselio N y Alfredo N, ocurrido tras un lamentable accidente automovilístico mientras cumplían con una comisión de trabajo en Chilapa de Álvarez”, informaron.

Jacinto González no viajaba con sus compañeros al momento de los hechos.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el hallazgo de la camioneta marca Toyota Hilux con cámper fue reportado alrededor de las 10:00 horas, en un barranco ubicado en un paraje de la carretera federal Chilpancingo Tlapa, pasando la comunidad de Tenaxatlajco, en Chilapa, 15 minutos antes de llegar a esa ciudad de la Montaña baja.

Por las labores de rescate de los cuerpos y el vehículo, la vía federal fue cerrada a la circulación alrededor de 40 minutos.

