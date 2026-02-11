Tlaxcala se consolida como referente en deporte; anuncian que será sede de 24 eventos en 2026

La gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros y el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, presentaron la Agenda Deportiva 2026, la cual incluye 24 eventos nacionales e internacionales con sede en los municipios de Tlaxcala y Apizaco, en los que se prevé la participación de 20 mil asistentes entre deportistas y entrenadores, una derrama de 200 millones de pesos y una ocupación de 22 mil noches-habitación.

“Hoy damos un paso más. Estamos aquí para presentar la agenda de eventos nacionales e internacionales que Tlaxcala recibirá en 2026. Una agenda sólida, constante, con actividades durante todo el año. Esto significa que Tlaxcala seguirá sonando, seguirá recibiendo visitantes y generando movimiento económico, sobre todo, seguiremos acercando el deporte a nuestros jóvenes”, destacó ante representantes de medios de comunicación nacionales y locales.

En el Auditorio de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, en Apizaco, la mandataria estatal firmó un convenio de colaboración con la CONADE, con el propósito de fortalecer el deporte social, de alto rendimiento, la capacitación de entrenadores y la infraestructura deportiva, lo que permitirá impulsar la cultura física y el apoyo a deportistas.

“Con esta firma de convenio seguiremos fortaleciendo el deporte social de alto rendimiento, la capacitación de entrenadores y la infraestructura deportiva. El deporte requiere que su gobernadora esté de manera permanente, que tengamos un director estatal echado para adelante y un director de CONADE que siempre nos ha apoyado para que esto sea una realidad”, puntualizó.

La titular del Ejecutivo destacó que el deporte es una prioridad para su administración, por lo que Tlaxcala cuenta con infraestructura de vanguardia, como la Ciudad del Deporte de Alto Rendimiento, un espacio que “simboliza muy bien lo que hemos querido construir en Tlaxcala, nuevas oportunidades, infraestructura con sentido social y calidad para impulsar el talento deportivo de nuestra entidad. Tlaxcala ocupa hoy un lugar muy distinto en el mapa del deporte en el país”.

Por su parte, el director de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, reconoció que gracias al trabajo y compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar se ha logrado incrementar y potencializar las actividades deportivas, consolidando a Tlaxcala como un referente a nivel nacional e internacional que hoy le permite ser nuevamente sede de la Olimpiada Nacional 2026.

Destacó que la infraestructura deportiva de Tlaxcala está a la altura de otras entidades del país y del mundo, lo que permite traer eventos internacionales como el Grand Prix internacional, evento que se realizaría en París. “Cuando el deporte se abre, cuando el deporte se comparte, cuando el deporte se vive en lo colectivo, se convierte en una puerta real de oportunidad”, expresó al celebrar la suma de los alcaldes de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García y de Apizaco, Javier Rivera Bonilla.

Pacheco Marrufo refrendó el compromiso de la CONADE de seguir trabajando y sumando capacidades para que el deporte en Tlaxcala siga siendo una herramienta de bienestar, de inclusión, de transformación social.

En su oportunidad, el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Mocayo Cervantes, destacó que, del 23 de marzo al 2 de abril, Tlaxcala será sede de la fase regional del Campeonato Nacional 2026 de cinco disciplinas deportivas: atletismo, basquetbol, beisbol 5, voleibol y boxeo, con la participación de 2 mil 500 deportistas, incluyendo el cuerpo técnico proveniente de seis unidades deportivas.

La Fase Final de la Olimpiada Nacional “CONADE 2026”, en su 30 aniversario, se realizará del 16 abril al 6 de junio y, por segundo año consecutivo, será sede de 10 disciplinas deportivas entre las que se encuentran tiro con arco, bádminton, taekwondo, gimnasia, patinaje artístico y de velocidad, con la llegada de más de 6 mil deportistas y entrenadores de todo el país.

Tlaxcala se unirá a la fiebre mundialista con un Fan Fest que se realizará entre los meses de junio y julio, evento que se organiza con las secretarías de Gobernación, Turismo, Bienestar, Educación y el Sistema Nacional DIF.

Asimismo, por cuarta ocasión la entidad será sede del Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2026, del 18 al 22 de marzo, con la participación de 192 deportistas de 30 países, incluidos campeones olímpicos y mundiales, que dará la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En junio también se realizará el Panamericano de Tiro Con Arco, con más de 300 atletas de 25 países, que otorga puntos para el ranking mundial y plazas directas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, así como el Campeonato Internacional de Atletismo con más de 600 competidores de 22 países, con la participación de deportistas tlaxcaltecas.

En julio se desarrollará el Gran Prix de Paratletismo, con la participación de 500 deportistas de 12 países, incluidos campeones mundiales y paralímpicos, evento que forma parte del circuito internacional rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, Tlaxcala demostrará que está a la altura de otros países como Dubái y París. En octubre se celebrará el Medio Maratón Internacional Tlaxcala, con la participación de más de 3 mil atletas y una bolsa de premiación superior a los 500 mil pesos.

En agosto, se realizará la Olimpiada de Oro dirigida a las personas Adultas Mayores y en septiembre se realizará el Campeonato Nacional de Charrería, con más de 200 participantes de todo el país.

Para cerrar las actividades se llevará a cabo el Nacional de Gimnasia, consolidando al pabellón de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento como uno de los mejores de México y América Latina.

A estas actividades se suman la Copa Escolar Nacional 2026, también conocida como “Mundialito Escolar”, en el marco de la celebración del Mundial de Futbol en febrero y concluirá en abril para dar paso a la final que se realizará el 6 de junio en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, con la participación de alumnos de educación básica y media superior.

El Torneo Nacional Tomoyoshi de Judo, con la participación de 700 atletas, evento clasificatorio a la fase de la Olimpiada Nacional y otorga el mayor puntaje a nivel nacional y el Abierto Nacional de Atletismo “César Moreno”, con más de mil participantes que se desarrollarán en los meses de febrero, marzo y abril.

A la presentación asistieron Gustavo Salazar Ortiz, presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia; Liliana Estrada Bautista de la Federación Mexicana de Judo; Miguel Ángel García Meza, presidente del Comité Paralímpico Mexicano; Nicolás Santibáñez Encarnación, de la Federación Mexicana de Patines Sobreruedas; Gabriel Ramos Rodríguez, presidente de World Archery México; René Valdez del Pardo, Francisco Samperio López representante de la Federación Mundo de Atletismo en México, además de funcionarios estatales, diputados y representantes de los estados de Sonora, de México y Querétaro.

