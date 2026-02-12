Carnaval de Mazatlán 2026: ¿A qué hora empieza y cuándo termina?

Este 2026 el Carnaval Internacional de Mazatlán mantendrá el ambiente festivo de la región como cada año, y este año el evento contará con la coronación de los soberanos, la fiesta nocturna y el desfile de carros alegóricos.

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 tendrá como temática Arriba la Tambora, y la coronación de candidatos será para las categorías de Reina, Reina Infantil, y Rey, mismos que ya fueron publicados en redes sociales.

Este 2026 será la edición número 128 del Carnaval Internacional de Mazatlán, y esta gran fiesta se llevará a cabo en el malecón, la Plazuela Machado, y Olas Altas; mientras que los espectáculos se llevarán a cabo en el Esadio Teodoro Mariscal.

TE RECOMENDAMOS: Continúa la búsqueda Vizsla Silver confirma que cinco mineros siguen desaparecidos

Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ı Foto: Redes Sociales

¿A qué hora empieza y cuando termina el Carnaval de Mazatlán 2026?

Esta gran fiesta mazatleca comenzará este 12 de febrero, y durante este jueves las personas podrán llegar a la Plazuela Machado desde las 14:30 horas, pues se tendrá la inauguración de la muestra gastronómica de la región nombrada “Machado es Carnaval, la Machado es Tambora”

Las personas que adquieran sus boletos para los eventos de Cultura en el Teatro Ángela Peralta podrán disfutar de un 10 por ciento de descuento en los restaurantes participantes de la muestra gastronómica.

Este 12 de febrero el cantante de regional mexicano contemporáneo originario de Los Mochis, Sinaloa, Edén Muñoz se presentará en el Estadio Teodoro Mariscal a partir de las 19:30 horas, en donde también se llevará a cabo la coronación del Rey de la Alegría.

Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ı Foto: Redes Sociales

La coronación de la Reina del los Juegos Florales se realizará el viernes, y este día se presentará un homenaje a Germán Lizárraga con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA) a las 20:30 horas.

El sábado 14 de febrero se llevará a cabo la coronación de la Reina del Carnaval, y este Día del Amor y la Amistad será la cantante Yuridia quien ofrezca un concierto a partir de las 18:30 horas.

Además de esto, a partir de este 12 de febrero también se podrán ver las memorias festivas de Mazatlán, pues se contará con una exposición de vestidos reales en Casa Haas.

La exposición es totalmente gratuita, y podrá ser visitada de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 14:00 horas, y de las 16:00 hasta 19:00 horas, y los sábados de 09:00 a 13:00 horas; y estará disponible hasta el 27 de febrero.

Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ı Foto: Redes Sociales

El 15 de febrero se contará con la participación de Belinda y Lara Campos a partir de las 17:00 horas, mientras que el evento Arriba la Tambora se lleará a cabo en Olas Altas a partir de las 23:30 horas.

El 16 de febrero se presentará Julio Preciado en Olas Altas a partir de las 23:00 horas, mientras que el último día del Carnaval, que es el miércoles 17 de febrero, se presentarán Los 2 de la S en Olas Altas a partir de las 23:00 horas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.