Delfina Gómez asiste a graduación de 143 nuevos policías; entrega patrullas y armamento

El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez incrementa el estado de fuerza en el Estado de México con la integración de 143 nuevos elementos graduados del “Curso de Formación Inicial para la Policía de Proximidad” el cual fue impartido por integrantes de la Guardia y Defensa Nacional.

Con esta meta, suman 300 hombres y mujeres capacitados en el Centro de Adiestramiento y Evaluación Policial como parte de la coordinación interinstitucional con las fuerzas armadas.

Durante la Ceremonia de Graduación en la Zona Militar 37 en Huehuetoca, la Mandataria estatal entregó 119 patrullas y 450 armas a 85 municipios, adquiridas por Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

TE RECOMENDAMOS: Tras ataque Fiscalía de Morelos investiga asesinato del director de Cultura de Yautepec

“Distinguida Gobernadora, agradecemos su confianza depositada en la corporación policial y reiteramos nuestro compromiso para fortalecer su proyecto de estado, de consolidar una policía profesional, cercana a la gente, preparada”, indicó Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Seguridad, destacó que derivado de la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, el Estado de México mantiene una tendencia sostenida a la baja en delitos de alto impacto. Señaló que el homicidio doloso disminuyó 48 por ciento de septiembre del 2024 a enero del 2026.

Dijo que, 2025 cerró con una disminución de 25 por ciento de los 12 delitos de alto impacto; entre ellos, el robo de vehículo (34%); la extorsión (38%) y el secuestro (39%). Además de impulsar las operaciones: Enjambre, Restitución, Bastión, Caudal, Atarraya y Fortaleza, así como el Mando Unificado de la Zona Oriente, el Operativo Violeta, Pegaso, Rastrillo y Transporte Seguro.

“Seguiremos trabajando cada día para contener el delito y para entregarles buenas cuentas a usted y a toda la sociedad mexiquense”, reiteró el Secretario de Seguridad.

La Gobernadora Delfina Gómez presenció una demostración del adiestramiento que recibieron los nuevos elementos policiales.

En este evento estuvieron representantes de los Poderes Judicial y Legislativo; de la Guardia Nacional; integrantes de la Mesa de Paz del Estado de México; del Gabinete estatal y presidentas y presidentes municipales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR