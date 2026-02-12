Préstamo Feliz: ¿Darán prisión a directivos por fraudes?

La empresa Préstamo Feliz es una SOFOM que ofrece préstamos a los pensionados, jubilados, y a las personas que requieran adquirir un crédito de manera más simple en 15 minutos.

Préstamo Feliz es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) que otorga préstamos mediante créditos o financiamientos, y esta es una alternativa ENR, por lo que no cuenta con vínculos patrimoniales.

Recientemente se abrió una investigación en contra de Préstamo Feliz por presunto fraude, por lo que el director general de la institución solicitó un juicio amparo en Tabasco, pero la suspensión definitiva fue negada.

Se investiga presunto fraude por parte de Préstamo Feliz ı Foto: Especial

¿Darán prisión a directivos de Préstamo Feliz por fraudes?

De acuerdo con Javier Flores Saldívar, el fiscal General de Justicia de Nuevo León; además de que se negó la solicitud de amparo, actualmene el director general de Préstamo Feliz cuenta con una investigación por otra causa, por lo que está en prisión preventiva.

Sergio fue vinculado a proceso por presunto delito de administración fraudulenta correspondiente a un desfalco de más de 2 mil 523 millones pesos, y de acuerdo con el juez, existen suficientes elementos para continuar con este proceso penal.

Asimismo, Sergio “N” es señalado por malversación del capital que estaba destinado a los créditos, pues el dinero nunca regresó a las cuentas de origen, por lo que actualmente se continúa con la investigación.

Préstamo ı Foto: Especial

En este sentido, el fiscal General de Justicia de Nuevo León exhortó a que todas las personas afectadas realicen una denuncia formal, con la finalidad de fortalecer las carpetas de investigación que existen en contra de Sergio “N”.

Sergio “N”, quien es director general de Préstamo Feliz, solicitó un amparo en Tabasco con la finalidad de evitar su traslado desde el Centro de Reinserción Social Número 1 de Apodaca en el pasado, y este fue aprobado.

Diversas personas que han recurrido a la empresa Préstamo Feliz han denunciado fraudes por parte de la SOFOM, y se han emitido denuncias fiscales por robo de dinero incluso en el extranjero, pues la financiera presuntamente continuaba realizando descuentos vía nómina incluso cuando el monto del préstamo ya había sido liquidado.

Préstamo ı Foto: Especial

Pese a estar regualda por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Préstamo Feliz contó con un total del 828 reclamaciones en 2024 por negativa a cumplir una conclusión anticipada de contrato.

