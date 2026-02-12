Supervisan Gobierno de Jalisco y CFE trabajos e infraestructura eléctrica estratégica en sede mundialista

Jalisco se prepara para ser la mejor sede del Mundial 2026, por lo que Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, se reunió ayer con Emilia Esther Calleja Alor, Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para acordar temas energéticos correspondientes a la fiesta mundialista, junto con la visión a largo plazo de las necesidades de energía eléctrica en todo el estado.

Además del Estadio Guadalajara, el Gobierno de Jalisco se coordinará con la dependencia federal para dar seguimiento en los inmuebles estratégicos del Mundial, como los aeropuertos de la capital jalisciense y Puerto Vallarta.

Calleja Alor inició una gira de trabajo por las entidades que fungirán como sedes del torneo, con el objetivo de brindar acompañamiento técnico y emitir recomendaciones con base en actividades de supervisión, inspección y asesoría.

Dichas actividades son para verificar las condiciones operativas del suministro de energía eléctrica que la CFE entrega al exterior de los estadios, a fin de asegurar el adecuado desempeño durante la operación del Mundial 2026.

En el primer día de la visita técnica el mandatario jalisciense, Pablo Lemus Navarro, expuso los preparativos del Gobierno del Estado para el Mundial 2026, incluida la planeación operativa del Fan Fest, la logística asociada a los encuentros programados en el Estadio Guadalajara y los requerimientos vinculados con la movilidad y la electromovilidad, considerando el incremento en la afluencia de visitantes que se prevé durante el mes de junio y julio.

Jalisco espera 3 millones de visitantes durante la fiesta del balompié más importante a nivel internacional.

La directora general de CFE subrayó la importancia de la capacidad del sistema eléctrico en el estado, y precisó datos sobre la capacidad instalada y la demanda de energía, así como la forma en que se monitorea y se actualiza desde la CFE, con el fin de asegurar confiabilidad en escenarios de alta concentración y operación continua.

Calleja Alor recorrió el Estadio Guadalajara en compañía del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para constatar las acciones de mantenimiento y reforzamiento implementadas para garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico durante el desarrollo del Mundial 2026.

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente para atender de manera oportuna los requerimientos asociados al Mundial 2026, garantizar su correcto desarrollo, fortalecer la confiabilidad de la infraestructura estratégica y contribuir a que Jalisco y México ofrezcan una experiencia segura y de calidad para residentes, visitantes y participantes.

En el recorrido participaron por parte del Gobierno de Jalisco, Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico; y Manuel Herrera Vega, Secretario de Desarrollo Energético Sustentable; por parte de la CFE, Francisco Javier Maldonado Ramos, Director de Operación; Juan Francisco Cuevas Villagómez, Director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura; y Gustavo García Huirache, Director de Distribución.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR