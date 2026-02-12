Va a proceso el exalcalde de Tequila

UN JUEZ FEDERAL vinculó a proceso penal al exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, por presuntamente encabezar un grupo criminal relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que extorsionaba y secuestraba a empresarios, comerciantes y políticos en el municipio jalisciense.

El juzgador del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, ordenó el juicio en contra del expresidente municipal por dos delitos: delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, ambos agravados por tratarse de un servidor público.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que apuntan a que Rivera Navarro, junto con sus colaboradores, participó en el secuestro de Guillermo Cordero, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021.

El propio juez anticipó que, de ser hallado culpable, su pena podría ser de 70 a 130 años de prisión.

También fueron procesados por los mismos ilícitos sus colaboradores Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial.

Por este caso, el juzgador estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria que permitirá a las partes aportar elementos de prueba.