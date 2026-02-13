Regidora de Ocotlán renuncia tras polémica con mono araña; afirma que colaborara con autoridades

La regidora del Ayuntamiento de Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, anunció que se separa de su cargo, luego de la controversia provocada por la difusión de videos en los que aparece cargando un mono araña durante un evento público, situación que derivó en una investigación por presunta posesión de fauna silvestre protegida.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales esta semana y fueron captadas en la Casa de la Cultura municipal. En ellas se observa a la funcionaria sosteniendo al primate —que portaba ropa y correa— frente a asistentes. Posteriormente se difundieron otros fragmentos en los que aparentemente intenta controlar al animal, lo que generó críticas de usuarios y asociaciones defensoras de animales.

Tras el señalamiento público, la entonces edil confirmó su salida del Cabildo mediante un posicionamiento en redes sociales, en el que reconoció la falta y ofreció colaborar con las autoridades.

TE RECOMENDAMOS: En senderos seguros Edomex afirma que va a responder en 7 minutos a emergencias con botones de pánico

“Referente a la situación que se presentó el pasado domingo, comprendo la indignación y el enojo que este hecho ha provocado por lo que decido sepárame de cargo de Regidora de manera inmediata“, señalo.

Regidota del ayuntamiento de Ocotlán, renuncia al cargo ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué ocurrió con la PROFEPA?

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) presentó una denuncia penal, ya que el ejemplar corresponde a un mono araña (Ateles geoffroyi), especie catalogada en peligro de extinción y protegida por la legislación ambiental mexicana. La autoridad investiga la procedencia del animal y la posible responsabilidad de quienes lo mantenían en cautiverio.

En México, la captura, posesión, transporte o comercio de especies silvestres protegidas puede constituir delito federal conforme al Código Penal Federal, con sanciones que incluyen multas económicas y penas de prisión.

En su mensaje, Villarruel Gutiérrez afirmó que el primate no era de su propiedad y que ya rindió declaración ante autoridades federales. Señaló además que colaborará con el proceso para el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, autoridades ambientales no han informado el destino del animal ni si existen otras personas investigadas dentro del expediente. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Ocotlán deberá iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para cubrir la vacante en el Cabildo conforme a la normatividad municipal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL