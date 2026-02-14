Ataque afuera de bar en Angelópolis, Puebla, deja 3 muertos y 5 heridos; hay 4 detenidos | VIDEO

Sujetos armados dispararon contra un grupo de personas al exterior del antro Sala de Despecho, en Angelópolis, Puebla, hechos por los cuales resultaron tres personas fallecidas y cinco heridas, además de que hay cuatro detenidas.

Medios locales reportaron que, la madrugada de este sábado, alrededor de las 01:00 horas, sujetos armados abordaron y abrieron fuego contra un grupo de personas que salían del citado recinto, ubicado sobre la calle Osa Mayor, en la Isla de Angelópolis, al centro de Puebla.

🚨 #ÚltimaHora | Alrededor de la 1:00 de la madrugada se registró una balacera al exterior del bar El Despecho, ubicado en la zona de #Angelópolis, en #Puebla.



👉 De acuerdo con reportes preliminares, al menos una persona habría perdido la vida en el lugar.



Por estos hechos resultaron tres personas fallecidas: dos hombres y una mujer. Un masculino y la femenina fueron encontrados sin vida al interior de una camioneta blanca Mercedez Benz, mientras que otro hombre fue hallado sin signos vitales tendido sobre el piso, al lado del vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla informó que, además, por estos hechos resultaron cuatro personas heridas. Sin embargo, horas después, la Fiscalía General del Estado (FGE) aumentó la cifra a cinco lesionados.

#Comunicado | Tras los hechos ocurridos la madrugada de este sábado en la zona de Ángelópolis, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que resultado de la implementación de los operativos, permitió la rápida movilización de las autoridades, quienes lograron la detención… pic.twitter.com/X6ePFus6hD — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) February 14, 2026

Aclaró que los heridos fueron resultado de daño colateral, pues, explicó, se presume que el ataque fue dirigido a los ocupantes de la camioneta. Los cinco lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Por otro lado, la FGE informó que se desplegó un operativo de seguridad para identificar a los presuntos responsables de estos hechos, por el cual, tras labores de seguimiento, se logró la detención de cuatro personas.

#FiscalíaInforma | La Fiscalía General del Estado de Puebla inició carpeta de investigación por los hechos ocurridos la madrugada del 14 de febrero en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, donde tres personas perdieron la vida y cinco más resultaron lesionadas.… pic.twitter.com/RD2WrRV2Cf — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 14, 2026

En el mismo sentido, la Secretaría de Seguridad Pública detalló que, como parte de este mismo operativo, se aseguraron dos motocicletas, que podrían estar vinculadas con los hechos.

Tras los hechos ocurridos, los cuerpos de seguridad pública implementaron operativos en la zona, lo que permitió la detención de cuatro presuntos responsables que fueron puestos a disposición Fiscalía General del Estado de Puebla



[...] Resultado de la implementación de los operativos, permitió la rápida movilización de las autoridades, quienes lograron la detención de cuatro probables responsables. Además, fueron aseguradas en distintos puntos dos motocicletas, que podrían estar relacionadas con los hechos Secretaría de Seguridad Pública de Puebla



La Secretaría de Seguridad Pública remarcó que se reforzó la seguridad en la zona donde ocurrieron los hechos para que las actividades comerciales, turísticas y de recreación continúen con normalidad.

Se han incrementado los patrullajes, la presencia operativa y los mecanismos de monitoreo para garantizar la protección de residentes, trabajadores y visitantes Secretaría de Seguridad Pública de Puebla



Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública informó que el Gobierno poblano trabajará bajo el principio de “cero impunidad”, y reiteró su compromiso de “actuar con firmeza”.

