Homicidios en Puebla bajan 41 por ciento, destaca García Harfuch

Derivado de las acciones de colaboración entre la Federación y las fuerzas de seguridad estatales, los asesinatos en Puebla bajaron más de 41 por ciento desde el inicio del actual sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco de la asistencia del Gabinete de Seguridad y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al estado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó en conferencia que el promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido 41 por ciento desde septiembre de 2024, al pasar de 3.9 a 2.3 al día.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Mientras que el promedio de delitos de alto impacto ha mostrado una baja de 11 por ciento, que pasó de 42.8 a 38.2.

Derivado de los operativos se ha conseguido la detención de mil 365 personas vinculadas a la comisión de delitos; también se han asegurado 435 armas de fuuego y 346 kg de drogas.

Omar García Harfuch destacó las acciones encaminadas al combate a la extorsión en este estado, la cual bajó 16.7 por ciento derivado de acciones como nueve detenciones, la desactivación de 49 líneas telefónicas utilizadas para cometer este delito y la apertura de 119 carpetas de investigación.

También se llevaron a cabo inspecciones en centros penitenciarios de Puebla para asegurar dispositivos de comunicación utilizados para la comisión de extorsiones.

En materia de combate al mercado ilícito de combustibles, destacan acciones relevantes como la detección la detención de cuatro personas en la autopista México-Veracruz, municipio de Esperanza, a quienes se les aseguraron dos 150 mil litros de residuos y 40 mil litros de combustibles.

En materia de atención a las causas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reportó la realización de 267 reuniones de las Mesas de Paz a nivel estatal y dos mil 945 sesiones de mesas regionales.

La titular de Segob en la mañanera en Puebla. ı Foto: Captura de pantalla.

Destacó la participación activa del gobernador Alejandro Armenta, al frente de las reuniones y revisiones diarias de la situación de violencia en la entidad.

