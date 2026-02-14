Torton impacta y destroza caja de tráiler en Irapuato; así fue el aparatoso choque | VIDEO

Un camión de carga aparentemente fuera de control se estrelló contra la caja de otra unidad pesada el pasado 12 de febrero sobre el libramiento norte de Irapuato, Guanajuato.

El aparatoso incidente vial ocurrió a la altura de la colonia Misión Privadas Residenciales y quedó registrado en video por las cámaras instaladas en una de las unidades involucradas.

De acuerdo con la grabación captada desde el interior de la cabina, el choque ocurrió minutos antes de las 08:00 horas , cuando el conductor circulaba a exceso de velocidad sobre la vialidad.

TE RECOMENDAMOS: Tributo a la hermandad Salomón Jara encabeza Guelaguetza Serrana 2026 en San Melchor Betaza

Debido a la velocidad, el conductor frena metros antes al observar a la otra unidad que pretendía dar vuelta con dirección a Salamanca. Mientras el conductor intenta maniobrar para evitar el impacto, es posible escuchar su desesperación.

Al percatarse de que otra unidad intentaba incorporarse para dar vuelta con dirección a Salamanca, el operador frenó a pocos metros del vehículo e intentó maniobrar para evitar el impacto. “¡Ay!, ¡ay!”, se escucha al conductor gritar, desesperado, segundos antes de la colisión.

Así se vivió el impacto desde dentro del camión tipo tortón que esta mañana chocó contra un tráiler en el libramiento norte en Irapuato.#Guanajuato pic.twitter.com/szF2mVsXyN — 𝕃𝕦𝕔𝕪 (@luz_adriana_gto) February 12, 2026

Cámaras del C4 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato también captaron el accidente. En la grabación, difundida posteriormente en redes sociales, se observa el momento en que el camión tipo torton parte a la mitad la caja de la otra unidad .

Tras destrozar el remolque, el vehículo continuó su trayectoria unos metros hasta estrellarse contra un poste, lo que provocó un corto circuito y afectaciones en el servicio eléctrico en la zona.

Pese a lo aparatoso del incidente no se reportaron personas heridas de gravedad, y la carretera permaneció cerrada durante varios minutos mientras autoridades realizaban labores en la zona para retirar las unidades siniestradas y restablecer la circulación.

Así fue el accidente esta mañana entre un tráiler y un camión tipo torton en el Libramiento Norte, en Irapuato, a la altura de Misión Privadas Residenciales. #Guanajuato pic.twitter.com/ncUOxp3idA — 𝕃𝕦𝕔𝕪 (@luz_adriana_gto) February 12, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr