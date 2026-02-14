Hallan sin vida a regidora de MC en Jalisco; fue estrangulada: fiscalía

Blanca Estela Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano en el municipio de Manzanilla de la Paz, Jalisco, fue encontrada muerta al interior de su camioneta en una brecha de la localidad la mañana del viernes.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la funcionaria fue víctima de estrangulamiento y abrió una carpeta de investigación por feminicidio, lo que contradijo la versión inicial del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien había descartado signos de violencia en las primeras horas del hallazgo.

La regidora fue localizada sin vida con sus pertenencias intactas y el vehículo sin daños aparentes, lo que inicialmente llevó a las autoridades a descartar un móvil de robo o asalto, ya que las primeras indagatorias señalaron que el escenario no mostraba evidencias de alteración ni sustracción de objetos personales de la víctima.

Sin embargo, la necropsia realizada por peritos forenses reveló que Estela Álvarez murió por estrangulamiento y presentaba lesiones en los brazos presuntamente ocasionadas por objetos punzantes, lo que modificó la línea de investigación y obligó a reclasificar el caso como feminicidio.

En declaraciones iniciales ante medios de comunicación, Pablo Lemus afirmó: “Ella fue encontrada en su vehículo con su cinturón de seguridad puesto, sin huellas de violencia. No existe absolutamente ninguna huella de violencia, no hay disparos, no hay nada. La camioneta no tiene tampoco ninguna huella de violencia”.

El mandatario estatal había sugerido que la muerte podría deberse a causas naturales, por lo que solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) acelerar la necropsia para determinar con certeza las causas del fallecimiento. Incluso anticipó que los resultados estarían listos alrededor de las 12:30 horas del viernes.

No obstante, horas después, la Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado oficial que contradijo esta versión, al confirmar el homicidio y las huellas de estrangulamiento determinadas en el examen forense. Esta discrepancia entre las declaraciones del gobernador y los hallazgos periciales ha generado cuestionamientos sobre el manejo inicial de la investigación.

Mirza Flores, coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco, lamentó el fallecimiento de la regidora mediante una esquela publicada en redes sociales, donde expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de la funcionaria. El partido naranja ha manifestado su exigencia de que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables.

Blanca Estela Álvarez había contendido en dos ocasiones por la presidencia municipal de Manzanilla de la Paz y se desempeñaba como empresaria turística en la región.

Su trayectoria política y su actividad empresarial la habían convertido en una figura reconocida en el municipio, donde era apreciada por su labor comunitaria.

Este hecho se suma a la ola de violencia que ha golpeado a Movimiento Ciudadano en las últimas semanas, ya que a principio de mes, los legisladores emecistas Sergio Torres, presidente estatal del partido en Sinaloa, y la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, fueron víctimas de un ataque armado cuando viajaban en una camioneta en Culiacán al ser agredidos a balazos, donde resultaron gravemente lesionados.