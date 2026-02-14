Margarita González Saravia invita a morelenses a escuchar mensaje por Primer Informe de Gobierno

Margarita González Saravia cerrará presentación de su Primer Informe de Gobierno con un mensaje desde Cuernavaca.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, invitó a las y los morelenses a escuchar el mensaje que dará este domingo con motivo de su Primer Informe de Gobierno, desde Cuernavaca, la capital del estado.

A través de redes sociales, González Saravia compartió el calendario de los mensajes que ha dado para presentar los avances de su primer año de gobierno, los cuales contaron con sede en diferentes puntos de Morelos.

La Gobernadora @margarita_gs continúa su gira de rendición de cuentas por Morelos, presentando los resultados de su primer año de gestión ➡️ https://t.co/r7ecRdZLm9#1erInformeMorelos#MargaritaGobernadora pic.twitter.com/J7tikRrXQ0 — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) February 14, 2026

Así, para concluir la presentación de su Primer Informe de Gobierno, la titular del Ejecutivo estatal dará un último mensaje desde la Plaza General Emiliano Zapata Salazar en Cuernavaca, este domingo 15 de febrero a las 10:00 horas.

Además, el mensaje se transmitirá mediante las redes sociales oficiales de la gobernadora (X @margarita_gs) y del Gobierno de Morelos (X @GobiernoMorelos), por lo que, quienes viven fuera del estado, podrán seguir el mensaje de esta forma.

Nos vemos este domingo 15 en la Plaza General Emiliano Zapata, en Cuernavaca, para compartir los avances y resultados de este primer año de trabajo.#1erInformeMorelos#MargaritaGobernadora pic.twitter.com/aJQ55qSvcH — Margarita González Saravia (@margarita_gs) February 14, 2026

El lema del mensaje por el Primer Informe de Gobierno es “Ordenar la casa es transformar Morelos”. Con ese slogan, la gobernadora ha presentado en días recientes los avances en los campos que se espera que aborde durante su presentación: salud, economía, infraestructura, programas sociales, movilidad, inversión, entre otros.

Así, a través de redes sociales, se han descrito algunos de los logros más relevantes de este primer año de trabajo.

Fortalecemos el bienestar social con transparencia y atención directa; con la entrega de aparatos funcionales, garantizamos que la justicia social llegue sin intermediarios a quienes más lo necesitan.#1erInformeMorelos#MargaritaGobernadora pic.twitter.com/3hrM7sM8vF — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) February 14, 2026

Por ejemplo, González Saravia destacó que Morelos ha avanzado en la construcción de paz al ser “el primer estado en implementar los Consejos de Paz y Atención a las Causas, para prevenir la violencia y fortalecer la justicia cívica”.

También, destacó que, durante este primer año, se entregaron “39 mil 582 apoyos funcionales y sociales” en favor del bienestar social.

Otros avances del gobierno de Morelos, durante el primer año de gestión, serán dados a conocer durante el mensaje de la titular del Ejecutivo estatal.

