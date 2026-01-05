Gobernadora Margarita González Saravia anuncia aumento salarial para policías de Morelos

En el marco del Día de la y el Policía, y en reconocimiento al trabajo de las y los elementos de seguridad pública de Morelos, la gobernadora Margarita González Saravia anunció un incremento salarial para las y los efectivos de menor rango, con lo que el policía raso percibirá un ingreso mensual de 16 mil 030 pesos.

Durante un acto público en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad (AEESS), en el municipio de Xochitepec, la mandataria entregó reconocimientos a cuatro elementos, dos mujeres y dos hombres, por su vocación de servicio en favor de las y los morelenses.

Durante su mensaje, destacó que la principal demanda de la población es la paz y seguridad algo por lo que su administración ha trabajado desde el inicio. En ese sentido, explicó que una de las primeras decisiones fue transformar la anterior coordinación en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a fin de otorgarle mayor jerarquía en el gabinete estatal y los recursos necesarios para fortalecer su labor.

Agregó que esta decisión permitió consolidar una coordinación permanente entre instituciones , uno de los ejes centrales de la Estrategia Nacional de Seguridad. Señaló que dicho trabajo ha generado resultados concretos, como la reducción de diversos delitos en la entidad.

“Hemos logrado disminuir en un 20 por ciento el robo de vehículo; también han registrado una baja los homicidios dolosos y la extorsión. Estos avances responden a que la ciudadanía está recuperando la confianza en las instituciones de seguridad. También, las denuncias ciudadanas han aumentado en un 200 por ciento, lo que nos permite actuar con mayor eficacia para combatir la delincuencia” Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos



Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, señaló que el incremento salarial, vigente a partir del pasado 1 de enero, fortalece la Estrategia Estatal de Seguridad Pública, la cual se encuentra alineada con la Estrategia Nacional en la materia.

Indicó que, como resultado del trabajo coordinado con los 36 municipios y mediante recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun), durante este año se entregaron 19 arcos carreteros de videovigilancia con tecnología de punta, así como 12 centros de comando.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos. ı Foto: Cortesía

Añadió que el objetivo es instalar, durante el primer semestre de 2026, otros 20 arcos carreteros , con lo que se alcanzará un total de 39, además de sumar 12 nuevos centros de comando para llegar a 24, con el fin de fortalecer la capacidad operativa del estado de cara a la justa mundialista de la FIFA 2026.

Urrutia Lozano también informó que este año se contará con un nuevo cuartel de la Policía Estatal en los límites de los municipios de Ocuituco y Yecapixtla, con el propósito de reforzar la seguridad en ambas demarcaciones y en la ciudad de Cuautla.

cehr