Ordenar es Transformar Morelos: González Saravia; destaca logros en Primer Año

Margarita González Saravia destaca que Morelos hizo historia en 2024 al elegir a primera mujer gobernadora; destaca fuerte identidad del Estado en

González Saravia de mensaje por su Primer Informe en Cuernavaca.
González Saravia de mensaje por su Primer Informe en Cuernavaca. Foto: Captura de video
Arturo Meléndez

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró que su administración inició un proceso profundo de reconstrucción institucional y orden gubernamental tras recibir un estado con rezagos, desorden administrativo e instituciones debilitadas.

Al dar un mensaje por su Primer Informe de Gobierno en Cuernavaca, subrayó que el 2 de junio de 2024 el pueblo de Morelos tomó una decisión histórica al elegir por primera vez a una mujer para encabezar el Ejecutivo estatal y optar por la transformación.

Así, la gobernadora destacó que, desde entonces, adoptó una visión de “Gobernar es servir al pueblo”.

Recalcó que su gestión forma parte del proyecto nacional de la Cuarta Transformación, orientado a fortalecer lo público y priorizar a quienes más lo necesitan.

La mandataria reconoció que ordenar la administración ha sido un proceso complejo, pero necesario para recuperar la confianza ciudadana.

Indicó que su equipo trabaja bajo principios de honestidad y austeridad, con la meta de “ordenar la casa para poder transformarla”.

En su mensaje, hizo un recuento histórico del papel de Morelos en los grandes momentos nacionales, desde la Independencia hasta la Revolución, y sostuvo que esa herencia obliga a consolidar una nueva etapa de cambio con visión social y de largo plazo.

