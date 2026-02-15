Ordenar es Transformar Morelos: González Saravia; destaca logros en Primer Año

González Saravia de mensaje por su Primer Informe en Cuernavaca.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró que su administración inició un proceso profundo de reconstrucción institucional y orden gubernamental tras recibir un estado con rezagos, desorden administrativo e instituciones debilitadas.

Al dar un mensaje por su Primer Informe de Gobierno en Cuernavaca, subrayó que el 2 de junio de 2024 el pueblo de Morelos tomó una decisión histórica al elegir por primera vez a una mujer para encabezar el Ejecutivo estatal y optar por la transformación.

Así, la gobernadora destacó que, desde entonces, adoptó una visión de “Gobernar es servir al pueblo”.

Recalcó que su gestión forma parte del proyecto nacional de la Cuarta Transformación, orientado a fortalecer lo público y priorizar a quienes más lo necesitan.

Esta mañana desde Cuernavaca presento mi #1erInformeMorelos para el Noroeste y cierro la gira de informes por todo el estado.

Ordenar la casa es transformar Morelos.

Sigue la transmisión https://t.co/nDnesaR4C0 — Margarita González Saravia (@margarita_gs) February 15, 2026

La mandataria reconoció que ordenar la administración ha sido un proceso complejo, pero necesario para recuperar la confianza ciudadana.

Indicó que su equipo trabaja bajo principios de honestidad y austeridad, con la meta de “ordenar la casa para poder transformarla”.

En su mensaje, hizo un recuento histórico del papel de Morelos en los grandes momentos nacionales, desde la Independencia hasta la Revolución, y sostuvo que esa herencia obliga a consolidar una nueva etapa de cambio con visión social y de largo plazo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am