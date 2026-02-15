Rocha Moya da la bienvenida a turistas que disfrutan del Carnaval Internacional de Mazatlán

Previo al tradicional desfile de Carnaval, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recibió este domingo en la Plazuela Machado a turistas mexicanos y extranjeros que asisten al Carnaval Internacional de Mazatlán.

Durante varias horas, el mandatario estatal recorrió a pie algunas zonas turísticas. Primero, visitó la Plazuela Machado en el Centro Histórico, donde platicó con decenas de familias sobre su estancia en Mazatlán y Sinaloa, que describieron como una muy grata experiencia.

Acompañado por la presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, el gobernador Rubén Rocha Moya acudió al cruce de Malecón y avenida Rafael Buelna, donde se ubica el parador turístico de las letras de Mazatlán. Ahí, saludó y platicó con más familias que le pidieron tomarse fotografías.

“He estado platicando con la presidenta municipal, está contenta, los tres días que hemos tenido de Carnaval han sido exitosos, los conciertos, el Combate Naval y luego todo el paseo por Olas Altas, yo digo que fueron 118 mil, eso me informaron” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa



Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en su recorrido por Mazatlán. ı Foto: Cortesía

Durante su recorrido, el gobernador constató que miles de personas ya se empezaban a congregar a lo largo del paseo frente al mar , en espera del desfile de los carros alegóricos, con cada una de las reinas del Carnaval, disfrutando de la música de banda, platillos típicos de Mazatlán y antojitos mexicanos.

En este ambiente de esparcimiento familiar, también destacó y agradeció la labor que realiza la Guardia Nacional como parte del operativo de seguridad para este Carnaval de Mazatlán, reconocimiento que hizo extensivo a todas las instituciones que participan en esta estrategia, como el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Estatal, y la Municipal.

Gobernador Rubén Rocha Moya junto a elementos de la Guardia Nacional. ı Foto: Cortesía

Desde temprana hora, el gobernador Rubén Rocha Moya sostuvo una reunión con las autoridades que participan en este operativo de seguridad, donde se revisaron los resultados obtenidos en estos primeros tres días de Carnaval.

“Nosotros estamos muy atentos, dándole seguridad a la gente, ya me reuní temprano con el operativo para checar que no nos falte la atención y la seguridad a los paseantes”, concluyó.

cehr