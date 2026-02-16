Ismael Burgueño presenta ‘Tijuana Competitiva’ para atraer inversión y fortalecer la economía.

En sintonía con la proyección económica nacional orientada al fortalecimiento regional y la atracción de inversión estratégica, el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz encabezó la presentación de la estrategia integral “Tijuana Competitiva”, un plan que busca consolidar a la ciudad como uno de los polos de desarrollo más relevantes del país.

Durante el evento, Burgueño destacó que la estrategia articula al sector público, privado y social bajo una visión compartida de crecimiento sostenible, alineada con el impulso que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado para fortalecer el desarrollo industrial, tecnológico y logístico de las regiones estratégicas de México.

“Tijuana no es solamente una frontera; es una potencia económica y uno de los motores industriales más importantes del país. El crecimiento se construye en alianza”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Hay responsabilidades definidas Evelyn Salgado y Laura Velázquez refuerzan rutas de acción de protección civil en Guerrero

El Plan de Competitividad se estructura en cinco ejes: simplificación y digitalización de trámites; seguridad y certeza jurídica para proteger la inversión; infraestructura y movilidad estratégica; impulso a sectores clave y diversificación productiva; y desarrollo de talento acorde al mercado global. Además, contempla la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para robustecer la promoción económica y consolidar la atracción de capital nacional e internacional.

A través de mesas permanentes de trabajo coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y el Consejo Consultivo Empresarial, el Gobierno Municipal encabezado por Ismael Burgueño, busca garantizar continuidad, evaluación de resultados y vinculación institucional.

Con esta estrategia, Tijuana fortalece su papel dentro de la agenda económica nacional, proyectándose como una ciudad competitiva, confiable y alineada a la visión de crecimiento impulsada desde el Gobierno de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR