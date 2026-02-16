Julio Menchaca anuncia octava llegada de inversiones por más de 8 mil 85 mdp.

Con la llegada de 16 proyectos privados, que representan 8 mil 85 millones de pesos (mdp) y la generación de 5 mil 574 nuevos empleos directos e indirectos, Hidalgo se consolida como una potencia en marcha, afirmó el gobernador Julio Menchaca Salazar al encabezar el octavo anuncio de inversiones.

“En este año, durante 2026, vamos a superar la inversión privada de las tres administraciones anteriores, ya lo superamos con los 16 anuncios de este día, al sumar 125 mil 800 millones, para generar más de 163 mil empleos”, puntualizó el mandatario, e insistió en que todo esto es producto del esfuerzo, de la tenacidad, del cariño que las y los hidalguenses tienen por su tierra.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de su administración para seguir robusteciendo el sistema educativo, así como la vinculación entre este sector y el económico, a fin de generar un bienestar compartido para las familias hidalguenses.

Respecto a los 16 proyectos anunciados, se detalló que en Tepeji del Río las empresas Cedis Costco y Arteche North America ampliarán sus operaciones con mil 80 mdp y 377 mdp, respectivamente; mientras que Coatresa de México invertirá 98 mdp; y en Zempoala, Grupo Interfuel Logística destinará 2 mil mdp para un centro logístico; en tanto, Pakmary se instalará en el municipio de Atitalaquia con 20 mdp.

En Tizayuca, las empresas DISELO y Auto Manufacturas Brake se expandirán con mil 200 mdp y 50 mdp, respectivamente; así mismo, Voltran WEG Group y Oriental Yuhong llegarán a Atotonilco de Tula con una inversión de 657 mdp y 360 mdp; y la Promotora del Club Pachuca amplió su Hospital CEMA en el municipio de San Agustín Tlaxiaca gracias a la inversión de 250 mdp.

A estos proyectos se suma Pharma GBC que desarrollará un centro de distribución en Villa de Tezontepec con 600 mdp, mientras que las empresas AC2 Fund, Cuanticasociados y HEBI Enterprise Group invertirán mil 215 millones de pesos. En Tepeapulco, Dina Camiones expandirá sus operaciones con 105 mdp y Grupo INLOSA llegará a Pachuca con una inversión de 73 mdp.

Janet de Luna Jiménez, coordinadora de la Estrategia de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar de la Secretaría de Economía, recordó que desde el gobierno federal se ha trazado el Plan México como una estrategia de desarrollo económico, por lo que reconoció el papel del gobierno de Hidalgo para consolidar más espacios y mantener un diálogo permanente.

Por su parte, Ana Santos Rodríguez, Agregada Comercial de la Embajada de España en México, reconoció los elementos que unen a España con la República Mexicana, por lo que, agradeció que en Hidalgo se pueda fortalecer el vínculo económico.

A nombre del sector empresarial, Sebastian Endraos, director general de Arteche Norteamérica, enfatizó que en Hidalgo han encontrado las condiciones propicias para invertir y crecer en un ambiente de certidumbre; además, destacó que en el estado se encuentra capital humano comprometido.

Carlos Henkel Escorza, secretario de Desarrollo Económico, aseveró que Hidalgo se posiciona como la entidad con mayor crecimiento en competitividad y empleo formal. Respecto a los 104 proyectos anunciados a lo largo de la actual administración, detalló que 63 empresas ya están en operación, 24 están en construcción y 17 más en fase planeación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR