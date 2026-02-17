Incendio de pastizal en Nezahualcóyotl, Edomex, provoca columnas de humo | VIDEO

Incendio cerca de Bordo de Xochiaca provoca columnas de humo que llegan hasta CDMX.

Un incendio en un pastizal cerca del Bordo de Xochiaca, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, provocó largas columnas de humo en los alrededores, que afectaron la visibilidad en vialidades cercanas e, incluso, provocaron la suspensión de clases en algunas escuelas.

Desde alrededor de las 08:00 horas de este martes, medios locales registraron un incendio en un pastizal cerca de Bordo de Xochiaca, cerca de la autopista Peñón - Texcoco.

De acuerdo con reportes, los vecinos se alertaron por un fuerte olor a quemado en las calles, además de que se advirtió de largas columnas de hubo que, además, dificultaron la visibilidad en la citada autopista.

El olor a quemado se extendió hasta las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, según reportes de vecinos, donde algunas escuelas optaron por suspender clases para resguardar la seguridad de los alumnos.

En el mismo sentido actuó la Escuela Nacional Preparatoria ENP 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en la alcaldía Iztacalco, que anunció la suspensión temporal de clases mientras durara la emergencia.

A propósito, Protección Civil del Estado de México no ha emitido un comunicado oficial sobre estos hechos, ni cómo las labores que ha llevado a cabo para contener el incendio.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de medios, los equipos de emergencia no podrían ingresar al terreno debido a falta de autorización de los propietarios.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio, si bien reportes destacan que en el predio donde se originó el fuego era utilizado para tirar basura, lo que pudo haber favorecido la aparición del fuego.

Se espera que, en las próximas horas, autoridades brinden más información sobre el control del incendio, así como medidas de seguridad para quienes están expuestos a las columnas de humo.

Por otro lado, el siniestro ocurre el mismo día en que se decretó Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), a causa de presencia de contaminantes en la atmósfera.

La Contingencia fue decretada a las 17:00 horas del domingo, menos de un día después de que se levantara otra medida similar.

