Los impactantes VIDEOS del Incendio en Xochimilco

Se registró un incendio de gran magnitud en Xochimilco, los equipos de emergencia de la CDMX acudieron al lugar para mitigar la llamarada al sur de la capital, donde se registraron afectaciones viales por el suceso.

Durante la mañana de este jueves se registró un fuerte incendio en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, pues una fábrica de plásticos, y el fuego se extendió en un área de aproximadamente 2 mil metros cuarados.

Incendio en la alcaldía Xochimilco ı Foto: Redes Sociales

Este suceso ocurrió en la avenida Guadalupe I. Ramírez y esquina con avenida 20 de noviembre de la colonia La Noria, y los servicios de emergencia como el Heróico Cuerpo de Bomberos asistieron al lugar para apagar la llamarada.

En el lugar de los hechos se evacuaron a aproximadamente 50 personas como medida preventiva, y se habilitó una garza para poder abastecer a las pipas que se utilizaron para sofocar el fuego.

Incendio en la alcaldía Xochimilco ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el incendio se registró alrededor de las 05:47 horas de este 22 de enero, y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realizará un peritaje para poder determinar la causa del incendio de la fábrica de plásticos reciclables y contenedores para comida.

Videos del Incendio en Xochimilco

Por medio de redes sociales diversos usuarios comenzaron a compartir impactantes fotos y videos del momento en el que se registró el incendio, en donde la llamarada y la nube de humo alcanzaron una gran escala hacia arriba de la fábrica.

⚠️Esta mañana se registró un fuerte incendio en una fábrica de plásticos en la colonia Potrero de San Bernardino, en la Alcaldía Xochimilco, no se han reportado heridos.

La fábrica de plásticos se ubica entre la Avenida Guadalupe I. Ramírez y la calle Ejido.… pic.twitter.com/VDAqqNeXp2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 22, 2026

El incendio no sólo se percibió en los lugares cercanos a la fábrica de plástico de Xochimilco, pues algunos usuarios incluso publicaron imágenes de cómo se veía a lo lejos la gran nube de humo que dejó esta catástrofe.

Incendio en la alcaldía Xochimilco ı Foto: Redes Sociales

Alrededor de las 08:02 horas de este jueves, la alcaldía Xochimilco informó que el incendio estaba controlado en un 90 por ciento, y precisó que hasta el momento no se reportaron personas lesionadas o viviendas comprometidas.

Estamos en la colonia Potrero de San Bernardino, en Xochimilco, atendiendo un incendio en una fábrica de plásticos de 2000 m2, con varios vehículos al interior. En el lugar tenemos 20 bomber@s y 8 para atender la emergencia. #AlMomento el incendio está confirmado. Continúo… pic.twitter.com/4gE1XlxJXt — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 22, 2026

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana, las labores de remoción de escombros y enfriamiento continúa en lugar donde ocurrió en incendio de la alcaldía Xochimilco, por lo que la vialidad en Guadalupe I. Ramírez permanece cerrada a la circulación vehicular.

Incendio en la alcaldía Xochimilco ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.