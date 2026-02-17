Puebla reconoce a maestros mezcaleros galardonados en certamen internacional.

La secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora reconoció el talento de las y los productores, así como el impulso con el valor agregado por parte de la administración estatal de Alejandro Armenta. “Lo hecho en Puebla, está bien hecho”.

Al encabezar la entrega de reconocimientos a maestras y maestros mezcaleros galardonados en el certamen internacional México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, el gobernador Alejandro Armenta Mier, afirmó que Puebla vive una etapa histórica de consolidación agroindustrial al convertir la tradición en crecimiento económico y bienestar social.

Destacó que los premios obtenidos reflejan una revolución agropecuaria que otorga valor agregado al campo, fortalece la identidad productiva y propicia una distribución más justa de la riqueza en las comunidades. Además Armenta Mier reconoció el esfuerzo, la disciplina y el conocimiento ancestral de las y los productores que posicionan al estado en el mapa mundial de las bebidas espirituosas.

El gobernador subrayó que estas medallas de gran oro, oro y plata, con calificaciones sobresalientes, son motivo de orgullo para Puebla y demuestran que lo hecho en casa compite con los mejores destilados del mundo.

Durante la ceremonia se distinguió con medalla de plata a “60 Fierros”. Se otorgaron medallas de oro a “11 Latidos”, “Teresita de Jesús” y al mezcal artesanal, ensamble de Pascual Trujillo y Pedro Trujillo Flores. Además, se concedió la Gran Medalla de Oro y el reconocimiento como Mezcal Revelación 2025 a “Rancho de Quillo”. Estos logros fortalecen la cadena productiva del mezcal y abren nuevas oportunidades comerciales para las familias poblanas.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, señaló que estos reconocimientos internacionales son resultado de una estrategia integral para posicionar a Puebla con competitividad global, en coordinación con el proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reiteró que el acompañamiento institucional, la vinculación comercial y la promoción estratégica permiten que la calidad del mezcal poblano se traduzca en más empleo, mayor derrama económica y bienestar para las comunidades productoras.

El empresario Arturo Cruz, de la región Mixteca, destacó el respaldo del gobernador Alejandro Armenta para fortalecer la inversión de los migrantes en Puebla: “Esta gran oportunidad permite no solo invertir en nuestro país, sino también exportar nuestros productos a otras fronteras. Agradezco el apoyo de Víctor Gabriel Chedraui, quien nos abrió la puerta en la Secretaría de Economía, y de mi amigo Felipe David Espinoza, gracias a quien, a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, logramos los enlaces necesarios para llevar nuestro producto más lejos”. Su trabajo refleja el orgullo de Puebla y el compromiso de impulsar la economía de la región.

El mezcalero de Inspírate y originario de Tlacotepec de Benito Juárez, Pedro Trujillo Flores, reiteró la importancia de que su marca obtenga la medalla de oro: “Este premio representa 50 años de historia, dos generaciones, siete medallas, dos de oro y un Papalometl de 40 grados, bebida exclusiva para sacerdotes y gobernantes”. Su trayectoria y la calidad de su mezcal son un orgullo de Puebla y reflejan la tradición artesanal del estado.

Por su parte, la productora mezcalera Estela Salas, destacó el apoyo del gobernador Alejandro Armenta para el crecimiento de su marca: “El impulso que nos está dando el gobernador ha sido esencial. Participamos desde 2023 y hemos ganado medallas de oro y plata. Tener un reconocimiento como la medalla de oro en el Concurso Mundial de Bruselas es una gran satisfacción porque representa el esfuerzo de todo nuestro equipo, desde la producción hasta la comercialización de nuestro producto”. Su mezcal “Once Latidos” refleja el orgullo de Puebla y la tradición artesanal del estado.

JVR