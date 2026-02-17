Simulacro 18 de febrero: ¿A qué hora sonará la alarma?

Este miércoles 18 de febrero se llevará a cabo el primer simulacro de este 2026 en la CMDX y el Edomex, por lo que se recomienda a la población mantenerse alerta y seguir indicaciones o seguir la ruta de evacuación adecuada.

El simulacro de este 18 de febrero tendrá una hipótesis de magnitud 7.2 en la escala de richter, con localización a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca con una profundidad de 12 kilómetros.

La aceleración máxima registrada en la Ciudad de México de la hipótesis del simulacro será de 60.92 centímetros por segundo al cuadrado, y se percibirá en el Valle de México, fuerte en la zona lacustre y zona de transición y moderado en la zona de lomas.

Hipótesis del Primer Simulacro 2026 CDMX y Edomex ı Foto: Especial

La alarma por el simulacro de este miércoles sonará a las 11:00 horas, por lo que se recomienda a las personas que se encuentren en sus centros de trabajos o instituciones académicas seguir las indicaciones.

Primer Simulacro 2026 CDMX y Edomex ı Foto: Redes Sociales

Registro de inmuebles en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil extendió una invitación para que se realice el registro de inmuebles de instituciones públicas y privadas que participarán en el primer simulacr 2026, con la finalidad de fomentar la cultura de Protección Civil para la prevención.

Para realizar el registro se debe ingresar a la página https://www.atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026/ en donde deben dar clic en la opción Registrarse y posteriormente caprturar los datos.

El registro se realiza con un usuario, correo electrónico y contraseña, y posteriormente se debe revisar el correo electrónico para poder activar la cuenta y posteriormente Acceder.

Una vez que se inicie sesión se debe dar clic en el menú y seleccionar Mis inmuebles, después se debe dar clic en Agregar para poder completar el formulario y poner el nombre correctamente escrito para la constancia; y por último se debe seleccionar Agregar y guardar la información.

Primer Simulacro 2026 CDMX y Edomex ı Foto: Redes Sociales

Mochila de vida

La jefa de goierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, compartió un video por medio de redes sociales en el que se explica qué artículos se deben agregar dentro de una mochila de vida.

La mochila de vida debe contener los sigientes artículos para casos de emergencia:

Agua embotellada

Botiquín de primeros auxilios

Documentos importantes

Comida no perecedera

Linterna

Radio de pilas

Silvado

Artículos de primera necesidad

La mochila de vida puede hacer la diferencia en una emergencia. Aquí te contamos qué artículos no pueden faltar para prepararte rumbo al #SimulacroMetropolitano.



— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 17, 2026

