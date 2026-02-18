Investigan intoxicación de 7 menores que ingirieron tamales con fentanilo en Huachinango, Puebla

Autoridades estatales y municipales investigan la intoxicación de siete menores de edad ocurrida el pasado 14 de febrero en el municipio de Huauchinango, luego de que presentaran síntomas adversos tras consumir alimentos en su domicilio; una de las menores arrojó resultado positivo a fentanilo en estudios toxicológicos.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno Municipal, los menores ingresaron alrededor de las 10:28 horas al Hospital después de que sus familiares solicitaran atención médica al detectar malestares posteriores a la ingesta de tamales. Tras la valoración clínica, seis de ellos fueron dados de alta el mismo día por mejoría.

La menor que permaneció en observación fue sometida a análisis toxicológico, cuyo resultado confirmó la presencia de fentanilo en su organismo; sin embargo, fue dada de alta el 15 de febrero sin complicaciones ni secuelas.

Ante el caso, la Fiscalía General del Estado de Puebla inició un expediente de atención temprana para el esclarecimiento de los hechos. Como parte de las diligencias ministeriales, los alimentos fueron asegurados y enviados al Instituto de Ciencias Forenses en Puebla para su análisis pericial.

🔴 El Gobierno Municipal de Huauchinango informó que siete menores fueron hospitalizados el 14 de febrero tras presentar síntomas de intoxicación por consumir tamales en su domicilio.



Seis fueron dados de alta el mismo día y una niña de 10 años, con resultado positivo a… pic.twitter.com/H2as1XqIoa — Azucena Uresti (@azucenau) February 19, 2026

Paralelamente, personal de la Jurisdicción Sanitaria y de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios realizó la inspección del lugar donde se elaboraron los alimentos y remitió muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde se practican estudios microbiológicos.

El Sistema Municipal DIF también intervino con visitas domiciliarias y brindó apoyo alimentario y acompañamiento legal a familiares de los menores afectados.

Las autoridades municipales señalaron que hasta el momento no se han reportado nuevos casos relacionados con el consumo de los alimentos investigados. Precisaron además que el origen de la intoxicación continúa bajo análisis, por lo que aún no se ha determinado de manera oficial el mecanismo de contaminación.

El ayuntamiento indicó que mantiene coordinación con dependencias estatales de salud y procuración de justicia para esclarecer lo ocurrido y pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales mientras concluyen las investigaciones.

