Evelyn Salgado afina detalles en materia turística previo al Abierto Mexicano de Tenis 2026.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se reunió con el secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco, para ultimar los detalles en materia logística y turística previo al Abierto Mexicano de Tenis 2026 que se llevará a cabo del 21 al 28 de febrero.

Con el titular de Sectur-Guerrero, Simón Quiñones, se fortalece la coordinación logística para la realización de este importante evento, que mantiene al Hogar Del Sol como referente del turismo deportivo internacional”, indicó la mandataria estatal en la red social X.

Evelyn Salgado enfatizó que cada edición del Abierto Mexicano de Tenis es una oportunidad para continuar impulsando al Hogar del Sol como uno de los destinos turísticos más importantes a nivel internacional, y con ello, reforzar la actividad económica local.

TE RECOMENDAMOS: Beneficia a más de 88 mil personas Salomón Jara inaugura primera etapa del Centro Cultural del Istmo en Juchitán de Zaragoza

Avanzamos en los preparativos para el arranque del @AbiertoTelcel 2026. Con el titular de @Sectur_Guerrero, @Simonquioro2, se fortalece la coordinación logística para la realización de este importante evento, que mantiene al #HogarDelSol como referente del turismo deportivo… pic.twitter.com/SAXM3dnJz4 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) February 20, 2026

La jefa del Ejecutivo Estatal, reiteró que, junto al secretario de Turismo, continuarán trabajando de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno, para que Acapulco reciba de manera digna a los miles de visitantes y participantes que llegarán en los próximos días con motivo de este gran evento deportivo.

“En equipo continuamos trabajando, para recibir en Acapulco a los visitantes y participantes que vendrán por este magno torneo”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR