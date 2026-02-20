Presentan ‘Más Agua para La Paz’; podría replicarse a nivel nacional como parte de la iniciativa de Ley de Aguas

Milena Quiroga y Alfonso Ramírez Cuéllar durante la presentación del programa “Más Agua para La Paz”.

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, presentó junto al diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el programa “Más Agua para La Paz”, un modelo que podría extenderse a otras entidades del país ante los problemas de escasez hídrica.

El anuncio se realizó esta mañana en un hotel de la ciudad, donde se informó que el agua proveniente de la presa La Paz comenzó a distribuirse a la red municipal tras concluir con éxito las pruebas de calidad. En el evento, el legislador señaló que el trabajo en esta materia desde el ámbito legislativo “ha sido de vital importancia”.

Quiroga Romero detalló que los análisis fueron realizados por el laboratorio interno del organismo operador, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y un laboratorio certificado en Ciudad de México, confirmando que el recurso cumple con la normatividad para consumo humano.

TE RECOMENDAMOS: Conoce la ubicación de los módulos Gobierno del Edomex aplica más de 103 mil vacunas contra sarampión a maestras y maestros

El proyecto permitirá aportar 70 litros por segundo al sistema del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS), incrementando el suministro en colonias con rezago histórico como Márquez de León, Vista Hermosa, Villas de Guadalupe, Laguna Azul, Paredones y Lagunitas. Con ello, el Ayuntamiento busca regularizar la frecuencia de los tandeos y mejorar la presión, particularmente en zonas altas.

Durante la conferencia, la ingeniera Abigail Solano Sánchez, coordinadora de Potabilización de Tratamiento del Agua de OOMSAPAS La Paz, explicó que la rehabilitación incluyó la sustitución de filtros tradicionales por materiales catalíticos especializados en la remoción de manganeso, además de la instalación de filtros de carbón activado para reforzar el proceso.

Añadió que el organismo mantendrá monitoreo constante, mediante pruebas internas y análisis certificados cada tres meses, como lo establece la normativa sanitaria mexicana.

Por su parte, la directora de OOMSAPAS, Zulema Lazos Ramírez, señaló que la operación de la planta representa un paso estratégico dentro del plan integral de suministro municipal, al fortalecer la distribución hacia la zona norte y oriente de la ciudad y permitir la redistribución de caudales en otras áreas.

En respuesta a cuestionamientos sobre la disponibilidad del recurso, la alcaldesa precisó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó la extracción de 70 litros por segundo durante tres años consecutivos, incluso sin lluvias significativas. Indicó que el nivel actual de la presa se encuentra en 349.15 metros sobre la cortina, lo que permite una operación sostenida.

Asimismo, destacó que el municipio cuenta con un sistema de medición en tiempo real para detectar fugas o tomas clandestinas mediante macromedidores instalados en las bases de bombeo, lo que permite verificar que el volumen enviado desde la planta llegue íntegro a los tanques elevados.

La inversión total del proyecto ascendió a 160 millones de pesos, con una ampliación reciente de 23 millones para la instalación de los nuevos sistemas de filtración. Los materiales, provenientes de Alemania, tienen una vida útil estimada de hasta 10 años.

Durante su intervención, Ramírez Cuéllar calificó la iniciativa como “muy noble” y destacó que garantiza el cumplimiento del derecho humano al acceso a agua suficiente y de calidad en los hogares mexicanos. Afirmó que el Poder Legislativo respaldará este tipo de proyectos en el marco de la Ley de Aguas Nacionales.

Finalmente, Quiroga Romero agradeció el acompañamiento del Congreso y expresó que sería un honor que el modelo “Más Agua para La Paz” pueda aplicarse a nivel nacional en aquellas entidades donde la escasez del vital líquido representa un desafío permanente.

am