Teleférico con certificación internacional arrancará en Uruapan; sin contratar deuda

Michoacán está a días de poner en marcha su primer Teleférico, inspirado en el modelo de Cablebús de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando se desempeñaba como jefa de Gobierno de Ciudad de México.

Este medio de transporte está en su recta final de construcción y próximo a recibir la certificación de su sistema operativo y de seguridad, lo que permitirá poner fecha para su inauguración y puesta en marcha, en beneficio de más de 12 mil personas usuarias diariamente, informó el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla.

En un recorrido realizado por tres de las seis estaciones, el mandatario detalló que los procesos de certificación se realizarán por parte de una empresa europea a partir del 8 de marzo, con una duración aproximada de 15 días. “Está muy avanzada la obra, estamos a días de su inauguración”, dijo.

Ramírez Bedolla destacó que se trata de un transporte público de vanguardia, seguro, amigable con el medio ambiente, económico e inclusivo para las personas con discapacidad.

Durante su recorrido, el mandatario conoció los avances que existen en las pruebas eléctricas, mecánicas y de los sistemas de comunicaciones; así como del progreso de la obra civil y de los trabajos que se encuentran en proceso.

El Gobierno de Michoacán construye el Teleférico de Uruapan con una inversión estatal de 3 mil 200 millones de pesos, sin contratar deuda pública; cuenta con una longitud de 8.5 kilómetros, seis estaciones y 91 cabinas por donde diariamente se moverán más de 12 mil personas, quienes verán reducidos sus tiempos de traslado, con el mismo costo que el transporte público.

JVR