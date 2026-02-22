Bloqueos iniciados en Jalisco se extienden a otros estados: Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato... | VIDEO

Gobernadores mantienen coordinación con federación

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, advirtió que los bloqueos que se registraron inicialmente en su entidad se extendieron a otros estados, inicialmente Tamaulipas y Michoacán

Bloqueos se extienden a Tamaulipas. Foto: Captura de video
Arturo Meléndez

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, advirtió que los bloqueos que empezaron en diversos puntos de la entidad se extendieron ya a otros estados, entre ellos Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato.

En una publicación en redes sociales, Lemus Navarro advirtió que “los bloqueos se han trasladado a límites territoriales, incluso a otras entidades federativas vecinas”.

Posteriormente, en redes sociales, se difundieron videos de vehículos y camiones incendiados en distintos puntos de Tamaulipas, especialmente en Reynosa.

Bloqueos se registraron en al menos ocho estados de México este domingo.
Sigue coordinación

Bloqueos se extienden por al menos ocho estados; sigue coordinación con Gobierno federal

Después, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó los bloqueos y aseguró que estos se concentran en los siguientes puntos:

  • Libramiento Reynosa–Monterrey, a la altura de la colonia Cumbres.
  • Carretera Matamoros–Reynosa, sector Las Urracas.
  • Blvd. Miguel Hidalgo y Costilla, a la altura de Oriente Dos, Valle Alto y Vista Hermosa.
  • Carretera a Río Bravo, a la altura de colonia Aeropuerto.

De igual manera, en redes sociales se informó que los bloqueos se extendieron a Michoacán particularmente sobre la carretera Zamora - La Piedad.

A propósito, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que instruyó la instalación de una mesa de seguridad con autoridades federales y estatales, ante la presencia de los bloqueos.

Las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue coordinado para restablecer el orden, liberar vialidades y proteger a la población. Actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, en X

En el mismo sentido, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que los bloqueos se extendieron a esta entidad, particularmente en los municipios de Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón.

Destacó que “no se registran personas lesionadas, pero sí daños materiales”.

La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, desplegó un operativo para salvaguardar a la población
Secretaría de Seguridad y la Paz de Guanajuato

