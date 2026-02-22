Bloqueos iniciados en Jalisco se extienden a otros estados: Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato... | VIDEO

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, advirtió que los bloqueos que empezaron en diversos puntos de la entidad se extendieron ya a otros estados, entre ellos Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato.
En una publicación en redes sociales, Lemus Navarro advirtió que “los bloqueos se han trasladado a límites territoriales, incluso a otras entidades federativas vecinas”.
Posteriormente, en redes sociales, se difundieron videos de vehículos y camiones incendiados en distintos puntos de Tamaulipas, especialmente en Reynosa.
Bloqueos se extienden por al menos ocho estados; sigue coordinación con Gobierno federal
Después, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó los bloqueos y aseguró que estos se concentran en los siguientes puntos:
- Libramiento Reynosa–Monterrey, a la altura de la colonia Cumbres.
- Carretera Matamoros–Reynosa, sector Las Urracas.
- Blvd. Miguel Hidalgo y Costilla, a la altura de Oriente Dos, Valle Alto y Vista Hermosa.
- Carretera a Río Bravo, a la altura de colonia Aeropuerto.
De igual manera, en redes sociales se informó que los bloqueos se extendieron a Michoacán particularmente sobre la carretera Zamora - La Piedad.
A propósito, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que instruyó la instalación de una mesa de seguridad con autoridades federales y estatales, ante la presencia de los bloqueos.
Las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue coordinado para restablecer el orden, liberar vialidades y proteger a la población. Actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos.Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, en X
En el mismo sentido, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que los bloqueos se extendieron a esta entidad, particularmente en los municipios de Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón.
Destacó que “no se registran personas lesionadas, pero sí daños materiales”.
La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, desplegó un operativo para salvaguardar a la poblaciónSecretaría de Seguridad y la Paz de Guanajuato
