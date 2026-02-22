Bloqueos iniciados en Jalisco se extienden a otros estados: Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato... | VIDEO

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, advirtió que los bloqueos que empezaron en diversos puntos de la entidad se extendieron ya a otros estados, entre ellos Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato.

En una publicación en redes sociales, Lemus Navarro advirtió que “los bloqueos se han trasladado a límites territoriales, incluso a otras entidades federativas vecinas”.

Los bloqueos se han trasladado a límites territoriales, incluso a otras entidades federativas vecinas; estamos en coordinación con la Federación y otros gobiernos estatales apoyando para salvaguardar a la ciudadanía. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Posteriormente, en redes sociales, se difundieron videos de vehículos y camiones incendiados en distintos puntos de Tamaulipas, especialmente en Reynosa.

🔴 #Tamaulipas | Amanece #Reynosa con reportes de violencia: balaceras en distintos sectores, vehículos incendiados y unidades presuntamente despojadas en entradas y salidas de la ciudad así como en diferentes colonias.

De manera preliminar, trasciende que se habría detenido a un… pic.twitter.com/vTEb7xV8DI — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) February 22, 2026

Después, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó los bloqueos y aseguró que estos se concentran en los siguientes puntos:

Libramiento Reynosa–Monterrey, a la altura de la colonia Cumbres.

Carretera Matamoros–Reynosa, sector Las Urracas.

Blvd. Miguel Hidalgo y Costilla, a la altura de Oriente Dos, Valle Alto y Vista Hermosa.

Carretera a Río Bravo, a la altura de colonia Aeropuerto.

De igual manera, en redes sociales se informó que los bloqueos se extendieron a Michoacán particularmente sobre la carretera Zamora - La Piedad.

A propósito, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que instruyó la instalación de una mesa de seguridad con autoridades federales y estatales, ante la presencia de los bloqueos.

Las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue coordinado para restablecer el orden, liberar vialidades y proteger a la población. Actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, en X



He instruido la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado como reacción a un operativo federal realizado en Jalisco.



Las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue… — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) February 22, 2026

En el mismo sentido, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que los bloqueos se extendieron a esta entidad, particularmente en los municipios de Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón.

Destacó que “no se registran personas lesionadas, pero sí daños materiales”.

Derivado de diversos operativos del Gobierno Federal en Jalisco, se han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato.



Hasta el momento se tienen registrados estos hechos en Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y… pic.twitter.com/RZNP058Zcw — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) February 22, 2026

La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, desplegó un operativo para salvaguardar a la población Secretaría de Seguridad y la Paz de Guanajuato



