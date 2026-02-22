Gobernador Américo Villarreal coordina acciones para mantener el orden en Tamaulipas

Ante los hechos ocurridos este domingo en la zona norte de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya convocó a reunión extraordinaria a integrantes de la Mesa de Paz, donde instruyó acciones a todas las fuerzas de seguridad para restablecer el orden y la tranquilidad entre la población.
Durante la reunión, las instituciones de seguridad dieron a conocer de los hechos de violencia registrados en distintos puntos del país, incluyendo municipios de la zona norte de Tamaulipas, donde se presentaron bloqueos en avenidas y en carreteras federales.
En Tamaulipas, se detalló, los incidentes se concentraron principalmente en Reynosa, donde se reportaron obstrucciones con vehículos y objetos incendiados en diversos tramos viales, así como intentos de bloqueos en puntos estratégicos de comunicación.
Desde temprano, Américo Villarreal pidió a las instituciones de seguridad estatales activar los protocolos de atención, y a través de la coordinación entre la Guardia Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades federales, se desplegaron operativos para restablecer el orden.
De forma paralela, los cuerpos de Bomberos y Protección Civil intervinieron para sofocar incendios y garantizar la seguridad en las zonas afectadas. Cada uno de los puntos fue atendido y despejado, sin que se registran personas fallecidas.
El gobernador Américo Villarreal dio certeza a la población de que los elementos de seguridad permanecen desplegados en todo el territorio tamaulipeco.
Se mantienen patrullajes preventivos, presencia estratégica y monitoreo permanente, con el objetivo de garantizar el control de cualquier situación y evitar nuevos eventos que puedan alterar la paz.
Al mismo tiempo, pidió a la población mantener la calma, e hizo un llamado a no difundir información no confirmada y atender únicamente los comunicados oficiales.
“Seguiremos actuando con firmeza, coordinación y responsabilidad para mantener el orden y la seguridad en Tamaulipas”, concluyó.
