Gobernador Pablo Lemus destaca coordinación directa con la Federación; se mantiene código rojo en Jalisco

El gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció la determinación, apertura y disposición del Gobierno Federal ante la violenta reacción derivada del operativo en Tapalpa, Jalisco, que terminó con la muerte del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

A través de un mensaje en video, el mandatario estatal señaló que desde las primeras horas de este 22 de febrero se mantuvo comunicación directa con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Lemus Navarro subrayó que su compromiso es continuar trabajando de manera coordinada con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el gabinete federal con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las y los jaliscienses en distintos puntos del estado y el Área Metropolitana de Guadalajara.

Desde temprana hora, explicó, la Mesa de Seguridad entró en sesión permanente y se activó el “código rojo”, que continúa vigente para coordinar el trabajo de todas las corporaciones de seguridad.

Como parte de las medidas preventivas, se determinó la suspensión temporal del sistema de transporte público y de eventos masivos. Asimismo, anunció que las actividades escolares serán suspendidas para este lunes 23 de febrero.

El gobernador informó que el servicio de transporte ha comenzado a reactivarse de manera paulatina y que operará al 100 por ciento en las próximas horas.

Pablo Lemus reconoció el trabajo de las corporaciones de seguridad, salud y protección civil de los tres órdenes de gobierno, quienes, afirmó, “nos han ayudado a proteger a la ciudadanía y a restablecer poco a poco el orden”.

“Lo que vivimos hoy es excepcional, y quiero hacer un amplio reconocimiento a la sociedad jalisciense, porque ante la incertidumbre de las primeras horas, actuó siempre de una manera responsable, atendiendo las recomendaciones y sin correr riesgos innecesarios”, destacó.

Desde el primer minuto del operativo implementado este domingo por las autoridades federales en Tapalpa, hemos mantenido una coordinación y colaboración constante con los tres órdenes de Gobierno.



Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares… pic.twitter.com/Fopv6ZjKz3 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 23, 2026

cehr