Puerto Vallarta, zona turística de Jalisco, es afectada por bloqueos en el estado | VIDEO

Puerto Vallarta, una de las principales zonas turísticas de Jalisco, se ha visto afectada la mañana de este domingo por los bloqueos registrados en diversos puntos del estado, ocasionados, según autoridades, por un operativo federal en el municipio de Tapalpa.

A través de redes sociales y medios digitales, usuarios informaron que Puerto Vallarta, uno de los principales puntos de atracción turística del estado, también se encuentra afectado por los bloqueos.

La sede mundialista @FIFAWorldCup bloqueos carreteros y quema de vehículos en zonas de Jalisco y Michoacán. Puerto Vallarta bajo ataque. Todo inicio en municipio de Tapalpa un operativo de fuerzas federales iba por el Mencho del #CJNG y se la pelaron otra vez. pic.twitter.com/gytmZ70CLI — (Kizmar) (@antonioaranda_) February 22, 2026

En fotografías difundidas por estos medios, se observan camiones envueltos en llamas y largas columnas de humo que emergen de estos.

A propósito, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, pidió a la población que, ante los bloqueos, extreme precauciones y evite salir a la vía pública.

Derivado de los acontecimientos de seguridad que se están registrando en distintos puntos del municipio, se solicita a la población permanecer en sus hogares y evitar salir a la vía pública hasta nuevo aviso Luis Ernesto Munguía, presidente municipal de Puerto Vallarta



Esta medida es preventiva y tiene como objetivo salvaguardar la integridad de todas y todos. Les mantendremos informados Luis Ernesto Munguía, presidente municipal de Puerto Vallarta



Los bloqueos se han registrado en otros municipios y entradas carreteras de Jalisco. Incluso, se ha informado la quema de vehículos en la zona centro de Guadalajara, capital del estado.

A propósito, Pablo Lemus, gobernador de la entidad, informó que los bloqueos son resultado de un operativo federal en Tapalpa, y destacó que, ante la emergencia, ordenó la instalación de una mesa de seguridad entre los tres niveles de gobierno.

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades Pablo Lemus, gobernador de Jalisco



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am