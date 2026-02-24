Agradece Salomón Jara trabajo, esfuerzo y profesionalismo de Elizabeth Álvarez como coordinadora de Comunicación Social

El Gobernador Salomón Jara Cruz reconoce la labor de Elizabeth Álvarez Acosta tras tres años al frente de Comunicación Social.

El Gobernador Salomón Jara Cruz agradeció el trabajo, esfuerzo y profesionalismo de Elizabeth Álvarez Acosta, quien este martes presentó su renuncia como coordinadora de Comunicación Social.

En conferencia de prensa, el Mandatario estatal designó a Daniel Hernández Juárez como nuevo titular de esta dependencia.

Álvarez Acosta expuso que, por primera vez en la historia de Oaxaca, 87 periodistas y 32 personas voceadoras cuentan con seguridad social y acceden a créditos del Infonavit.

“Hoy decimos con orgullo: hicimos historia, porque ningún otro estado del país brinda seguridad social a este gremio”, expresó.

De diciembre 2022 a diciembre 2025, la Coordinación de Comunicación Social consolidó un vínculo cercano, transparente y permanente con la ciudadanía y los medios de comunicación a través de: 536 conferencias, de las cuales más de 211 corresponden al titular del Poder Ejecutivo; 11 mil entrevistas con medios locales, nacionales e internacionales; y más de 13 mil 500 boletines informativos.

También impulsó espacios como “El Tiempo Estatal de la Hora Nacional” y “Gozona Podcast”, que fortalecieron el vínculo con diversas audiencias.

De igual forma, en coordinación con el Fideicomiso para el Fomento del Estado de Oaxaca (Fifeo), se entregaron 65 créditos para la inclusión financiera y el rescate de las personas voceadoras.

